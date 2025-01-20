建商砸4.29億買左營小北百貨舊址　意外洩：「刁民」要來了

記者張雅雲／高雄報導

五金百貨龍頭小北百貨全台分店無數，高雄裕誠店在地經營起碼20年，去年搬到新裕誠店重新營業，舊址屋主去年曾開出90萬元重新招租，沒想到去年8月底已火速賣出。根據實登，該棟以4.29億元成交，新買家就是城揚建設集團以楊姓自然人名義入手。

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▲小北百貨高雄裕誠店在地經營起碼20年，根據實登，去年8月底該棟以4.29億元成交。（圖／記者張雅雲攝）

▲小北百貨裕誠店位於高雄市左營區，至少從2009年就已營業。（圖／翻攝自Google Maps）

小北百貨裕誠店位於高雄市左營區裕誠路，據Google Maps顯示，至少從2009年就已營業，而在地人回憶，開店應有20年以上，且24小時營業，結合五金及生活百貨，是不少人從小買到大的好厝邊。而該店去年4月突搬家，舊址屋主開出月租金90萬元招租，換算年租金1080萬元。

根據實登，該店面去年8月底成交，地坪187.85坪、建坪112.77坪，為地上1樓透天，屋齡22年，成交價為4億2900萬元，土地使用分區為商4用地，換算地坪單價為228.3萬元。

▲裕誠路沿線已有不少王品系列、知名連鎖餐飲店家等進駐。（圖／記者張雅雲攝）

據了解，新買家為城揚建設以楊姓自然人名義買下，城揚建設集團副總經理許承凱表示，該地暫無開發計畫，已有強調比臉盆大的連鎖餐飲「刁民酸菜魚」承租該品牌台北、台中共計有6家分店，首度插旗高雄開設旗艦店，開幕時間未定，租金則不方便透露。

小北裕誠店舊址小檔案 位置 裕誠路 坪數 地坪187.85坪、建坪112.77坪 成交價 4億2900萬元 新買家 城揚建設楊姓自然人 承租方 刁民酸菜魚

▲小北裕誠店舊址小檔案。（ETtoday製表）

高雄市仲介公會理事陳揚智表示，巨蛋商圈以漢神巨蛋購物廣場為中心向外擴散，隨高雄人口由南往北移動，商圈範圍不斷向外擴大，吸引眾多人潮消費，商圈範圍的裕誠路沿線已有不少王品系列、知名連鎖餐飲店家等進駐，相當集市。若以之前租金開價換算，投報率約落在2.5%。

▲小北旁邊還有188.1坪停車場，若能繼續整合一起開發，更能發揮土地效益。（圖／記者張雅雲攝）

陳揚智表示，該區是左營區開發較早的舊市區，區域已難有大型素地可開發，裕誠路沿線地價落在200萬元上下，也算符合區域行情。小北旁邊還有188.1坪停車場，若能繼續整合一起開發，更能發揮土地效益。

該區以透天店面為主，區域有不少透天店面，地坪20~30坪，月租金6~9萬元，部分鐵皮透天地坪單坪租金落在2000~3000元左右，主要還要看承租方建物建築成本。

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