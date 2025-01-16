「33坪卡百億都更案」延宕7年終搞定　皇翔宣告：今年請照

▲民權西路站旁551坪精華土地有故事。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

民權西路站旁551坪精華土地有故事，過去地主涉炒股案，土地被法拍，7多年前由皇翔董娘以23.8億元標下。但取得後，該地又有產權糾紛，開發困難，一直擺著。最新進度出現，該地買賣移轉到皇翔，公司表示：「該案已順利整合，全是乾淨的了，預計今年掛照。」

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台北市精華區民權西路上551坪，過去由和旺建設持有，2011年還跟大陸建設簽下合建契約，預計興建18層住商大樓，但之後爆出和旺炒股案，該筆土地也被查封，當時土地租給小吃店、服飾店使用，後方則是違建平房與停車場。

這筆551坪土地在2015年開始法拍，卻都流標，直到2017年9月21日在第三拍標脫。當時皇翔建設董娘廖林淑花現身法院，以慶隆開發名義，以23.88億元標下，市場傳出將可蓋出百億大案。

不過，在林淑花購入該筆土地之後，發現產權複雜，開發困難，慶隆開發僅拿到520餘坪的土地產權移轉證明，其中3筆土地共33坪有地上權爭議，出現「33坪卡百億」說法，而33坪地上物屋主之一來頭不小，是「紐約飯店之王」的邁克森飯店集團總裁張善良。

▲民權西路站旁551坪土地2017年時的畫面。（圖／翻攝自Google Maps）

然而，該案過去了7年多，有了新進度。今（16日）皇翔公告，以33.17億元取得這551坪土地，換算單價約600萬元，交易關係人就是慶隆開發公司。

皇翔建設副總游玉華表示：「該案地上物的狀況逐項解決，已整合好了，現在全部是乾淨的，全案已在設計階段，預計今年申請建照後興建，但產品規劃、推案時間還尚未確認。」

住商不動產中山捷運加盟店東何勝緯表示，該基地就位於捷運民權西路站1號出口旁，地段極佳，到站就回家，且基地達5百坪以上，也足夠完整，應可說是區域最好的一塊地，若規劃中小坪數產品，估單價可達130~150萬元，創區域高價。

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