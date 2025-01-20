溢價978%拍出！　17組人搶天龍國「37萬店面」





▲大安區55坪餃子店以超低價37萬元法拍，吸引17組人馬搶標，最終以399萬元拍出。（圖／記者項瀚攝）



記者項瀚／台北報導

大安區55坪餃子店以超低價37萬元法拍，吸引17組人馬搶標，最終以399萬元拍出，溢價高達978%。專家分析，該屋沒有產權，有被拆除的風險，若先撇開這因素，以每月店面租金行情、地租成本來看，本次得標金額約9年半後回本，每年租金投報約10%。

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先前《ETtoday新聞雲》報導，法拍市場上出現一特殊物件，大安區和平東路上、國北實小正對面的透天店面，1+2層權狀面積約55坪，一標底價竟然只用37萬元，現況為水餃外帶店「曾餃子」。

如此便宜，是因為該透店無法取得權狀、使照等等，因該屋坐落於國產署的道路用地，屬違規佔用，每月需支付7.5萬元地租給國產署，未來還有被拆除的風險。

不過，該透店還是吸引許多投資客目光，共17組人馬搶標，最終以399萬元脫標，溢價率高達978%，相當驚人。得標人是自然人。

▲大安區和平東路「超便宜」店面法拍整理。（表／記者項瀚製）

法拍業者蘇小強表示：「拍定價399萬元比預期的高，原先我抓210萬元，因國產署地租為5年一簽，得標後原則上第一簽沒問題，抓該店面每月租金11萬元、給國產地租7.5萬元，也就是每月3.5萬元收入，收5年之後就是210萬元，5年回本的概念。」

蘇小強說：「本次物件以399萬元脫標，關鍵就在於投標人對風險的承擔能力較高，但說實在的，5年後國產署續簽第二次地租的機率仍高。」而以399萬元得比金額推算，就要到9年半時才回本，且期間不能有空置。

寬頻房訊發言人徐華辰認為，投資人敢出手，基本上就是認為該地短期內不會開闢，屬於中長期收租角度，而以每月3.5萬元試算，年租金投報高達10.5%，因此投標人願以此價碼出手，在一般店面租賃市場上，要超過5%就已非常困難了。

另外，徐華辰補充，該物件為狀況最好的點交物件，「曾餃子」租約到期後，得標人可收回店面，或把店面裝潢整理整理，租更高的金額。

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