收租4個月就回本！　大安區店面一拍底價僅37萬元

▲天龍國大安區鬧區55坪店面法拍，一拍底價竟只用37萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

天龍國大安區鬧區55坪店面法拍，一拍底價竟只用37萬元！業者解釋，該店面座落國產署土地，屬於佔用，但被拆除的機率頗低。另外，每月需支付7.5萬元地租，但估店面每月可租到11萬元，仍有賺頭，預期投標狀況會頗熱絡。

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法拍市場上出現一特殊物件，大安區精華路段一棟透天店面，1+2層權狀面積約55坪，一標底價竟然只用37萬元，顛覆一般民眾的認知。

法拍業者蘇小強解釋，該案僅有地上物拍賣，且房屋無法取得權狀、使照等等，因該屋坐落於國產署的道路用地，屬違規佔用。而該屋雖有被拆除的風險，但他直言機率相當低，「全台各地有不少類似佔用房屋，長年未拆，除非政府要開闢道路等等。」

不過，蘇小強提到，該屋需繳地租給國產署，每月租金7.5萬元，這對一般的投資人而言比較硬。但即便如此，他仍預期「投標狀況還是會頗為熱絡，且基本上會溢價脫標，因為粗抓該屋月租可達11萬元，與每月7.5萬元地租之間有價差。」

記者實地走訪，該屋目前有租客承租使用，為水餃外帶店「曾餃子」，店員說：「我們店在這裡開很多年了，但我不清楚租金，不知道房子被法拍，也沒有收到停業通知。」

▲該店面地段佳，位於國北實小正對面，店面效益高。（圖／記者項瀚攝）

住商不動產台北遠企加盟店東吳國源表示，該店面地段佳，位於國北實小正對面，距離捷運科技大樓站、成功國宅社區不遠，且和平東路屬大安區主幹道之一，人口密集，店面效益高、空置率低，沿線店面只要有釋出，很快就會租掉。

至於租金，吳國源指出，該店面1、2樓各27坪左右，月租11萬元沒有問題，2樓抓3萬元，1樓8萬元的話租金單價不到3000元，相當有機會。

▲今年和平東路二有4店面出現租金實價揭露。（表／記者項瀚製）

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