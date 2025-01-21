三重出包建商發4聲明　受災戶全安置、已購戶可全額退

▲先前三重建案「莘聖沐光居」工地出包，造成左右2棟建物傾塌。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者項瀚／台北報導

先前三重建案「莘聖沐光居」工地出包，造成隔壁1棟建物倒塌、1棟拆除。對此，莘聖建設分別就：鄰房災損、房屋倒塌戶、預售戶、信託4部分回應。

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本月6日，三重六張街建案「莘聖沐光居」因施工擋土措施原因，造成鄰房地基下陷，導致左右兩側2棟公寓傾塌，現已拆除。

莘聖建設4大聲明如下：

一、鄰房災損部份

1、首先就基地整體的安定補強，實施止水灌漿作業，持續修護損壞的公眾區域設施。2、各戶的鄰損部份巳陸續連繫溝通修繕和解中。

二、房屋倒塌戶部份

1、全數安置完成，並已先行支付1年租金補貼。2、租屋處無傢俱者公司直接添置使用。

3、與受災戶雙方暫就賠償、買賣、改建選項進行協商 (其中災損補償金依財損各戶協商理賠中、買賣依實價登錄參考訂出合理價錢、提供未來改建後預估分配坪數及家電配備)

4、3次大型協調會和私下溝通協商方式併行，巳有住戶達和解階段，有住戶表明因農曆年待年後續協商。

三、預售戶部份

1、公司預收款全數信託並未動用。2、承購戶可全額退戶退訂。3、若無意退訂者未來待整體協商後會再擇期與預購戶報告。4、保證未來在設計規劃上除符合受災戶需求外，公司會優先參考其原設計房型坪數、樓層供選擇以保障原有權利。

四、信託部份

1、公司土地資產信託。2、協助受災住戶與產物保險公司洽談理賠第三責任險部份壹仟萬元。3、巳與營造廠協商參與信託。

莘聖建設說：「公司秉持以誠為本、以圓為準負責任態度期望將事務圓滿處理，還居民一個安全的家。」

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