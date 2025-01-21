房東租金一次調1萬！小倆口想買房「時間點合適嗎」　網：評估一下

▲原PO想知道現在是否適合買房？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人的選擇不同，有些人會租房，也有些人在累積一定資產後，會考慮買房。近日有網友發文表示，原本他租屋租得好好的，但房東忽然漲價，因此他和另一半就心想不如買房，大家覺得這個時間點合適嗎？貼文曝光後，引起討論。

男網友在Dcard上，以「這個時間點該買房嗎」為標題發文，提到他原本租房租得好好的，但是房東卻忽然漲租金，且一次就調漲1萬元。由於租金實在差太多了，因此他和另一半討論過後，覺得那還不如買房，而兩人後來考量預算，決定從五股看房。

原PO和另一半看房後，相中他們能負擔得起的三房、22坪物件，雖然是單面採光，但是有三間房間仍讓他們很心動。對此，他也想知道，如果預算有限的話，是否只能買下去？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「現在3房只有22坪了嗎」、「建議下手前要先評估貸款能力」、「之前我也有去看五股，20坪隔3房，真的有夠小。這些坪數都是有含公設，實際上真的很小，建議評估一下」。還有網友認為，「最佳買房時間點永遠都是昨天」、「沒資金壓力就買吧」、「我會支持買+1，自己開心就好，你預算就到這當然只能買囉」、「我也覺得不錯，買吧！明年你就會感謝去年的自己」。話題引發討論。