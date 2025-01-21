買家突出手！　82萬買台南「政大書城」內荒廢MTV持分

▲政大書城台南店位於中西區，該大樓10樓部份持分17.34坪去年進入法拍市場，日前在「應買」階段被拍定，得標人以82.56萬元得標。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

政大書城台南店位於中西區，是台南老字號書局，地段相當精華，該大樓10樓部份持分17.34坪去年進入法拍市場，日前在「應買」階段被拍定，得標人以82.56萬元得標，換算單價4.76萬元，專家表示，買方應是考慮整合產權、插旗危老改建效益。

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該物件位於台南市中西區西門路二段，位於10樓，債務人持分坪數為17.34坪，屋齡46年，突出現買家在「應買」階段，以底價82.56萬元得標，換算單坪為4.76萬元。

根據法院公告，該案債務人為自然人，另法院筆錄提及，該案拍賣原因為「清償債務」，該物件只能爬樓梯至10樓，電梯故障無法維修，且3樓後無照明，拍賣建物內有隔間、無水電，現內部狀態如廢墟、地上垃圾滿布。

又據鑑價報告所載，拍賣建物原為MTV使用，已荒廢多年，內部破壞嚴重，電梯已無法使用，屋內原為開放空間，皆為木板隔間，其隔間、地板及天花板均損壞剝離。

▲該棟「延平商業大樓」位於台南早期發展商圈，為地上11樓住辦混合大樓。（圖／記者張雅雲攝）

寬頻房訊發言人徐華辰表示，10樓所有權人共有32人，通常這類無法實際居住的拍賣物件，也沒有租金效益，就算底價再低，一般人也不會購買，買家應是考慮整合產權、插旗危老改建效益才會入手。

台灣房屋台南東門加盟店菁英店長蔡裕荏表示，該棟「延平商業大樓」位於台南早期發展商圈，為地上11樓住辦混合大樓，早期2樓以上規劃為辦公室及住家，該商圈沒落後，該大樓曾發生公安意外，住戶陸續搬走，長期空置約20年。

直到2013年政大書城斥資約9000萬元買下1樓、地下室，之後陸續有九乘九、星巴克等連鎖業者進駐，帶動大樓人潮出現起死回生。蔡裕荏表示，目前該大樓近1年成交價為8.9萬元，最高價為11.68萬元，以10樓入手價格來看，也算符合區域行情。

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