租屋處空間小「家電紙箱該怎麼保存？」　過來人全喊：直接丟掉

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）



生活中心／綜合報導

你會怎麼處理家電用品的紙箱呢？日前，就有網友表示，租屋處空間較擁擠，如果留下比較大的紙箱就會很佔空間，但又怕之後搬家會用到，因此十分猶豫。對此，不少過來人紛紛建議，「直接丟掉！」

原PO在Dcard發文表示，目前在外工作租房，發現除濕機和電腦螢幕的紙箱都很佔空間，但未來還有可能搬家，又不得不保存下來，「想到搬家螢幕容易割傷，之前有次就是直接裸機，結果在車上直接刮到，最好要有東西保護著，但除濕機就沒差了。」

不過，他現在是承租比較新的房子，雖然沒有蟑螂或潮濕的問題，但室內空間狹小且擁擠，並不適合擺放這麼多佔空間的大紙箱，因此，決定上網詢問眾人意見，「大家都是怎麼做？」

貼文發出後，就有網友產生共鳴，並分享過去的經驗，「上一個租屋處也是搬家後留紙箱，結果被白蟻啃超噁心，現在搬家完就直接丟了，寧願下次搬家的時候花錢買箱子」。

另外，也有人提供建議，「大部分搬家公司都會有專門的紙箱，如果住小套房，個人是選擇直接丟了，螢幕的部分，之前的經驗是搬家公司會用棉布蓋著螢幕再搬運」、「大部分紙箱丟掉保留塑膠袋或布袋，要搬家時再去附近商店買紙箱，也可請搬家公司護膜再搬。需要保留的紙箱我會拆開壓扁放在衣櫃後面，要用時再重黏」。