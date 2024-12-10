「高屏版」小北百貨開4個月就熄燈　在地曝關鍵

▲「21世紀生活百貨廣場」從高雄起家，目前高雄、屏東共有6間分店。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「21世紀生活百貨廣場」1995年成立，從高雄起家，目前高雄、屏東共有6間分店，堪稱是高屏版的小北百貨，部分分店營業24小時，沒想到屏東林森店8月才剛進軍屏東市，11月底宣布結束營業全館大出清，只營業到12月，在地人指出，消防安檢沒過關，正在另覓據點。

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「21世紀生活百貨廣場」1995年成立，專營家庭五金、生活百貨、食品飲料等，目前高雄、屏東共有6間分店，部分分店營業時間達24小時，堪稱是「高屏版」小北百貨，全店雜貨品項豐富，還被在地人盛讚比小北還方便。

▲屏東林森店8月底剛開幕，位於屏東市林森路，沒想到11月底就突然掛出結束營業的紅布條。（圖／翻攝自Facebook／21世紀生活百貨廣場）

屏東林森店8月底剛開幕，位於屏東市林森路，沒想到11月底就突然掛出結束營業的紅布條，更打出封館大特賣，全館8折的優惠，最後營業日為12月8日，引來不少在地民眾相當錯愕，十分不解才短短3個多月就熄燈。

據了解，該店地坪約297坪，為地上1樓鐵皮透天，在地房仲估計，月租金落在15~18萬元，在地人透露，因消防安檢未過關，才會匆匆結束營業，而該店目前持續尋找新據點，並公開徵求150~250坪的店面來展店。

21世紀生活百貨廣場林森店 位置 屏東市林森路 地坪 297 坪 開幕時間 2024/8/23 最後營業日 2024/12/8 預估租金 15~18萬

▲21世紀生活百貨廣場林森店小檔案。（ETtoday製表）

住商不動產屏東尊皇明正加盟店東楊信華表示，林森路位於屏東市鬧區，算是屏東市中心，附近就是太平洋百貨、屏東公園等，商業機能相當完整，不過林森路沿線以靠近廣東路、自由路等路段最熱鬧，店家林立，有不少大型連鎖品牌進駐，人潮、車潮也相當多。

楊信華表示，林森路沿線以透天店面為主，屋齡30~40年，主力地坪20~30坪，月租金約2~3萬元，單坪約600~700元，至於房價，依屋況約落在1300~2200萬元。因沿線大型店面不多，大型店面一有釋出，空租期也不高。

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