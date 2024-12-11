月花75K租到「恐怖毒房」！一家三口頭暈狂吐　醫揪出原因

▲一家三口月花75K租房，入住以後卻開始出現皮膚紅癢、嘔吐、頭暈等症狀。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台北市周姓男子一家三口每月花費7萬5千元租房，沒想到住進去以後全家人身體都出狀況，出現皮膚紅癢、嘔吐、頭暈及眼睛痠等症狀，原因竟是家具甲醛超標，向房東反應卻遭到冷處理，讓他相當生氣。對此，醫師賴泓誌表示，若是接觸甲醛的時間過長，可能會對身體的器官、免疫系統及神經系統造成損害，後果相當嚴重。

賴鴻誌在節目《祝你健康》中表示，甲醛這種物質其實常常出現在生活環境當中，最主要是出現在住屋相關的物品，例如人造家具、裝潢等等。因為甲醛容易揮發，如果存在在空氣中，皮膚、黏膜等組織較易接觸到，以眼睛為例，可能出現癢、疼痛，若是呼吸道的話，則可能出現容易喘、氣喘發作的情況。

賴鴻誌說，所有物質對身體造成的損害，都與濃度、接觸的時間有關，若接觸的時間愈久，相對來講對組織的傷害愈大。隨著濃度、毒素上升，對身體內的器官可能會造成不等程度的傷害，甚至可能會導致不孕、畸胎或流產，年輕民眾務必要注意環境上的問題。

除此以外，賴鴻誌說，另一種常見的有害有機物質則是甲苯，甲苯是無色、有油漆味道的物質，主要傷害的部分是神經，隨著濃度上升，可能會出現類似醉酒、肌力上不平衡，或是出現想睡、噁心或嘔吐等症狀，若是濃度過高，可能造成麻痺、昏迷，甚至造成生命危險。