房子開價近100萬出售　馬國網友一看傻眼：免費我也不要

▲房仲拍攝的影片讓網友看了直呼「即便免費，我也不要」。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一間房子開價12萬令吉（約新台幣93.6萬元）出售，格局3房2衛，房仲業者拍影片介紹時提及「屋外風景很美，可以天天俯瞰」、「廁所也很美不用裝修」，但這些形容詞與影片中的畫面相差甚遠，實際上一樓草地早已淪為露天垃圾場，讓網友直呼「即便免費，我也不要」。

星洲網報導，房仲業者介紹的這間房子位在沙亞南地區，並把屋況、周邊環境拍成影片進行介紹，屋內有3個房間、2間廁所。依據這段介紹影片，房仲形容，「最整齊的是廚房，廁所也很美不用裝修了，屋外風景也很美麗，可以天天俯瞰」。

然而影片畫面與業者口中形容的樣貌有些差距，屋內看起來破舊、積不少灰塵，廁所堆積雜物，臥室、廚房空蕩蕩，一樓草地全是垃圾，猶如露天垃圾場，環境衛生有待改善，且垃圾亂丟的狀況也顯示出居民缺乏環境清潔意識。不只如此，這間房屋的位置非常靠近電梯，但電梯早已因為缺乏維護故障無法使用。

許多網友看了之後都認為這間房子不值12萬令吉的價格，有太多地方需要改善，且樓下垃圾量多得驚人，「免費的（房子）我也不願意，寧願沒有屋子睡車上」、「我認為12萬（令吉）不值得，住在這裡恐怕會天天生病請假」、「記得之前從書上看到，住處會影響一個人的收入、精神、性格和思考方式，希望我們都能擁有好的居所」。