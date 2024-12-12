央行重手打炒房！11月個人房地合一稅增幅　探14個月新低

▲央行重手打炒房，近期房市表現平淡。（示意圖／記者陳筱惠攝）

文／中央社

財政部11日公布11月稅收統計，官員表示，近來銀行房貸趨於滿水位、央行新一波選擇性信用管制逐漸發酵，房市買氣相對平淡，牽動契稅連續2個月落入負成長，個人房地合一稅年增幅僅24.1%，下探至近14個月低點。

財政部11日公布11月全國賦稅收入新台幣2761億元、年增4.1%；累計前11月全國賦稅收入為3兆5713億元，較去年同期增加8.6%，創歷年同期新高。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，近幾個月以來，銀行房貸趨於滿水位、央行祭出第7波選擇性信用管制，相關效應持續發酵，新青安房貸撥貸數下滑，影響所及，11月房市買氣仍相對平淡，六都買賣移轉棟數續為年減。

反映在房屋所有權移轉時需課徵的契稅，劉訓蓉指出，11月契稅實徵16億元、年減4.2%，連續2個月負成長；累計前11月契稅實徵175億元、創歷年同期新高，年增22.5%，增幅趨於收斂。

劉訓蓉表示，土地增值稅11月實徵淨額72億元，年增16.2%、連續9個月正成長；前11月實徵822億元、年增21.2%，主因是大額稅款案件增加。

她說明，土地交易仍維持相當熱度，除因建商購地跟企業擴廠需求，境外資金匯回專法引導的回流資金，5年不得投入不動產的禁令陸續解禁，以及金管會規劃放寬保險業投資商用不動產的投報率門檻等利多，多少可能有帶動交易。

劉訓蓉指出，個人房地合一稅11月實徵52億元、創歷年同月新高，年增24.1%、連續16個月正成長，但增幅非常明顯地收斂；檢視財政部統計資料，11月個人房地合一稅年增幅是近14個月的新低點。

個人房地合一稅前11月實徵618億元、年增77.5%，六都均呈年增格局，以新北市、台中市及高雄市增加較多；加計營利事業房地合一稅，前11月整體房地合一稅達909億元、年增66.5%。

展望後市，劉訓蓉指出，川普上任後的關稅政策、國際地緣政治風險及台灣央行12月政策動向等，將牽動後續的資金流向與通膨走勢，進而會對房市產生影響，房地交易相關稅收變化須持續審慎觀察。