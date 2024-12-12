爸媽瞞「幫弟妹買房」他心冷！內行反點頭：閃過未來2條大的

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有手足的人，一定都希望父母平等對待子女，但有時難免會有偏心的狀況。就有網友表示，偶然間發現弟妹的戶籍不在家，才知道爸媽幫著買房了。想起自己努力靠自己，忍不住在群組裡發言，沒想到卻被妹妹嘲諷情勒、乞丐，讓他超心冷，貼文引發討論。

有網友在Dcard發文「爸媽瞞著我買房給弟弟和妹妹」，某天突然發現弟妹的戶籍都不在家裡，才從媽媽口中得知已經幫兩人買房了。原PO說，他一直努力工作，靠自己的力量買房，而且被瞞在鼓裡，讓他覺得自己很像外人。

他忍不住寫了一段話傳到家人群組後，妹妹竟然嘲諷他在情勒，有時間抱怨不如去賺錢，讓原PO相當無言。更傻眼的是，隔天早上還看到妹妹嘲諷他「是乞丐」，一氣之下他決定退出群組，「自私自利的一家人，把我當外人，很心寒的退群。」

看到貼文後，其他網友紛紛安慰原PO，「拍拍你，沒事，以後就叫弟弟妹妹養你父母，你每個月給一點錢意思意思就好了」、「奉養父母交給他們，沒你的事了」、「你直接把話說明『誰拿父母好處的，就負責晚年的生活起居』，看他們有啥好說，你父母太偏心，根本是在懲罰有能力的人。」

也有人頗有同感，「你一定會覺得不公平，因為孩子在意的是公平，父母看的是分配」、「有能力的小孩通常最是吃虧，父母會偏心比較沒能力的小孩，怕以後無法獨立生存，所以都會給比較多」、「他們覺得有能力賺錢的小孩理所當然要幫忙照顧其他兄弟姐妹，對我而言，我分不到就算了…還要我幫忙照顧兄弟姐妹的下半輩子。」

值得注意的是，其中有網友認為，原PO靠自己努力買了房子其實很棒，足以顯示比弟弟妹妹優秀、努力，「現在既然爸媽買了房子給弟妹，未來很大程度對於爸媽的養育，就得由弟妹負責了，包括生病跟未來的長照」，原PO只要在能力範圍內給到心意就好，「相信我，長照跟生病的照顧那段的支出跟心力的消磨，絕對不只值一間房子。某種程度上你算是閃過了未來兩條大的…」