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南科串聯衛星園區　台南1區還有透天總價千萬起

▲▼ 台南,山上國小,山上,透天 。（圖／記者張雅雲攝）

▲南科範圍的善化、新市房價出現飆漲，已達4字頭，距離南科車程15分鐘的山上區，吸引建商推案。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南科帶旺台南房市，南科範圍的善化、新市房價出現飆漲，已達4字頭，距離南科車程15分鐘的山上區，隨山上工業區發展，漸成大南科生活圈，吸引建商推案，區域新案均為透天，房價跟善化、新市3房價格差不多，總價落在約1500萬元，成為南科外溢效應的受惠區段。

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南科受惠台積電加持，近年成為南台灣科技重鎮，帶動房價漲幅明顯，尤其南科範圍的善化、新市房價也愈來愈高，建商推案也從透天改推大樓，大樓成交價已有4字頭水準。

淳真國際總經理陳建位表示，原本山上區的房市歷經推案空窗期5~6年，但隨著南科附近的房價漸高，受房價外溢效應影響，加上該區距離南科車程約15分鐘，帶動區域房市買氣逐漸熱絡。

▲▼ 台南,山上國小,山上,透天 。（圖／記者張雅雲攝）

▲山上區新案均為透天別墅，「淳真年代7」12日動土，總價1500~2300萬元。（圖／記者張雅雲攝）

陳建位表示，山上區隨山上工業區的發展，與南科逐漸串聯成大南科生活圈，又有市府推動的「山上工業區直達南科西拉雅大道新闢工程」等建設，大幅提升交通便捷性，吸引建商搶進推案。

湘澂國際總經理謝宗澂分析，山上區逐漸成為南科發展的延伸地帶，尤其這幾年台南透天幾近絕跡，以南科周邊的大樓來看，30坪加上車位總價約1500萬元。目前山上區新推案均為透天別墅，單車位的透天別墅，成交價約1450萬元上下，雙車位透天新案總價1500~2300萬元，與南科3~4房大樓房價差不多，陸續吸引台南科技人用「大樓價住透天」，該區交易量也出現提升。

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關鍵字：南科台南房市山上區外溢效應透天大樓

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