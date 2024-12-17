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基隆長庚商圈2字頭大樓夯　買盤結構變「在地客比例升」

▲▼ 基隆安樂區 。（圖／東森房屋）

▲基隆人口最多的安樂區房市夯，且房價親民，2字頭可入手生活機能最好的長庚商圈大樓。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／基隆報導

基隆人口最多的安樂區房市夯，且房價親民，2字頭可入手生活機能最好的長庚商圈大樓。在地房仲觀察，近年安樂區買盤結構發生改變，基隆在地客的比例上升，逐漸從仁愛、信義等區外溢出來，尤其是年輕的首購族群，目前安樂區買盤在地客、雙北客比例約呈現各半。

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根據基隆市政府民政處統計，基隆總人口數約36.2萬人，而7個行政區當中屬安樂區人口最多，達8萬人以上。東森房屋基隆安樂加盟店長林韋成表示，安樂區人口數多反應出商圈成熟，生活機能方便，比起仁愛區、信義區房價親民不少，房市頗為熱絡。

林韋成表示，安樂區房市最熱的是長庚醫院商圈，該區除了享醫療資源，電梯大樓林立，以麥金路為主要幹道，人口密集，生機能俱全，又有建德國中小學區，適合各年齡層民眾居住，此外有多條客運通往台北各處，包括市府、南港、士林等等，連接國道、高速公路也非常便利。

林韋成觀察，安樂區買盤在近年出現變化，「以前較多比例是雙北客，但近年基隆在地客逐漸增加，也來到快一半的比例，因為在地人也都知道安樂區這邊生活條件好，且房價好入手，又有更多大樓物件可選擇，因此從基隆市中心外溢出來，尤其是年輕的首購族群。」

▲▼ 基隆安樂區 。（圖／東森房屋）

▲基隆安樂區電梯大樓產品交易夯。（圖／東森房屋提供）

房價方面，林韋成指出，安樂區屋齡10年內的指標社區交易熱絡，近半年就成交近40間，2房每坪均價來到40萬元， 3房則約38萬元左右。另外，屋齡25年左右的社區指名度也很高，成交單價僅22~26萬元，CP值高，比起仁愛、信義區同屋齡產品單價便宜約5萬元，是雙北外溢、基隆在地首購族的買房首選之一。

林韋成接著表示，央行919祭出第七波選擇性信用管制後，雖然基隆安樂區交易量也呈現萎縮，但供給量、委售量沒有明顯上升，且屋主們沒有看壞房市進而出現讓價心態，觀察成交價不只持穩，甚至是有微微上揚，背後主因就是剛需強勁、房價基期低。

林韋成強調，從房價所得比的角度來看，基隆安樂區比其他北部地區低很多，購屋族負擔壓力較小，長線來看房價就還有補升空間，緩漲格局不變，另外觀察安樂區也開始出現4字頭以上的新案成交價碼，這也更凸顯中古電梯大樓的高CP值。

▲▼ 基隆安樂區 。（圖／東森房屋）

▲東森房屋基隆安樂加盟店長林韋成。（圖／東森房屋提供）

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關鍵字：基隆安樂區房價林韋成在地客買房2字頭親民東森房屋

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