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他在墳墓、監獄山上蓋富豪村　被當會被埋葬的傻瓜

陳志聲從資訊工程師跨行做建商，憑著超強邏輯，總能洞燭先機拓荒不被看好的地，發展為豪墅區，是名符其實的「豪墅王」。

▲陳志聲從資訊工程師跨行做建商，憑著超強邏輯，總能洞燭先機拓荒不被看好的地，發展為豪墅區，是名符其實的「豪墅王」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

人人都想住別墅，富豪也不例外，陳志聲專為富豪客製豪墅，不管想蓋防空洞或金庫密室，他都使命必達。

陳志聲原是資訊工程師，為幫朋友才意外跨入房地產，憑超強邏輯購地，在台中7期還荒煙蔓草時就插旗，被同業笑是傻瓜。921地震讓他膽顫心驚，決定棄大樓專做透天厝、被封「7期別墅王」，接著跌破眾人眼鏡，把有監獄、墳墓的大肚山翻轉成住滿上市櫃公司老闆的富豪村。

今年他與味丹集團合推頭嵙山「國際台中會」，首波6千坪10戶，接待中心還沒蓋就被訂光，總是比人看得遠的豪墅王，只會創造先機。

一到中部最大富豪聚落預售建案「國際台中會」在頭嵙山的接待中心，人還未坐定，負責銷售、設計規劃的精湛建設董事長陳志聲即以空拍機開啟介紹，透過一旁百吋螢幕隨即能俯瞰四周遼闊山林，「空拍機現在飛到我們正上方，要賣的是臨路這邊的地。」

「國際台中會」將打造富豪聚落，出售地坪250坪起跳，以空拍圖示意預售的土地面積。

▲「國際台中會」將打造富豪聚落，出售地坪250坪起跳，以空拍圖示意預售的土地面積。

豪墅王　拓荒成寶地

在這裡，買房無樣品屋、建築模型和格局圖可供參考，只有5間豪華客廳，「因為每個單位都是客製化，接待中心只是要傾聽客戶想要的。」陳志聲在7月為此案舉辦公布酒會，那時接待中心還未興建，「結束後2週，第一批約6千坪、共10個單位，全被訂光，我們也沒預期會這麼熱烈。」


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關鍵字：鏡週刊

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