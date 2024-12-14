租屋市場亂象怎解？政大論壇產官學交流　盼救「300萬租屋族」

▲內政部地政司王成機司長。（圖／政大不動產研究中心提供）

生活中心／綜合報導

政治大學不動產研究中心13日在台北市張榮發基金會舉辦「揭開租賃市場的面紗：資訊透明與管理對策」論壇。活動吸引了上百位關心租賃市場和居住正義議題的業者與民眾參與。政大不動產研究中心主任楊松齡致詞時表示，希望透過產官學三方的討論，為全台300萬租屋族謀取福祉，找出解決租屋市場亂象的辦法。

內政部地政司司長王成機在論壇上針對「租賃市場管理機制的現狀與優化方案」進行專題報告。他分享了租賃專法推動的背景，並說明了政府在租賃市場管理機制的最新政策及成效。

這些措施包括住宅租賃契約全面適用消保法、修正住宅租賃定型化契約以強化租賃雙方權利義務、強化租賃資訊掌握及公開透明、擴大租賃糾紛協助等。此外，王成機也提出了未來相關政策精進的方向，強調政府一直在努力保障租賃雙方的權益。

針對租屋市場的管理，王成機指出，內政部自107年起推出租賃專法，並在112年修正租賃契約全面適用消保法，保護廣大的租屋族群。今年也修正了定型化租賃契約，推動租屋電費新制，保障租屋族的電費權益。

在資訊透明部分，透過賃實價登錄、300億租金補貼計畫及包租代管業者的申報資料，政府已掌握約68萬筆、市面上近7成的租金行情，並公布了大專校院周邊、全國各行政區不同租屋類型的四分位數租金統計資料，協助消費者了解租屋行情。

▲王成機針對「租賃市場管理機制的現狀與優化方案」進行專題報告。（圖／政大不動產研究中心提供）

此外，針對租屋族面臨的租屋糾紛問題，內政部每年委託崔媽媽基金會提供免費糾紛協商服務，並透過消保單位、鄉鎮市區公所調解等多元管道協助解決糾紛。

統計顯示，糾紛協商成立比例達43%。為擴大提供租賃糾紛服務量能，今年8月起內政部與法扶基金會合作，提供租屋族免費法律諮詢，並預計於114年下半年進一步提供弱勢租屋族群法律訴訟協助服務。

王成機司長希望透過本次論壇，蒐集各界對於租屋市場資訊透明與管理的建議，作為政府未來研議精進相關措施的參考，共同努力打造更健全透明的租屋市場。

國立台北大學不動產與城鄉環境學系特聘教授彭建文則以「住宅租賃市場資訊透明與管理對策」為題，說明了租賃市場目前面臨的關鍵困境。他指出，與外國相比，台灣的租屋族比例不到10%，未來租賃市場有很大的成長空間，但高房價導致租金報酬率偏低，屋主缺乏改善房屋品質的動力，加上目前社會住宅數量不足，難以全面照顧到弱勢族群。

▲國立台北大學不動產與城鄉環境學系特聘教授彭建文。（圖／政大不動產研究中心提供）

彭建文建議，應鼓勵大規模租屋市場經營者，建構長期且穩定的市場機制，同時興建社會住宅增加租賃供給，保障弱勢族群，並思考合理的社會住宅和租金補貼政策配套措施。政大不動產研究中心將繼續聚焦健全不動產制度與公共政策的研擬，協助業界打造公平安全的房地產交易制度，促進產官學三方交流，期許台灣持續落實居住正義。