央行金龍風暴拋震撼彈　在地：Q4買氣像送進殯儀館

▲央行祭出第七波信用管制措施後，高雄在地建商透露，以前回客率1~2次就成交，現在都要4~5次以上。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

全台上半年房市買氣暴衝，買房跟買菜一樣，有些熱門案購屋族甚至用搶的，央行祭出第七波信用管制措施後，高雄在地建商透露，以前回客率1~2次就成交，現在都要4~5次以上，買氣跟送進殯儀館差不多，現在售屋只能回歸「基本功」，靠服務、品牌口碑成交。

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第七波打炒房來得又急又猛，直接澆熄買氣，天玉集團執行長黃文柔表示，房市冷熱兩樣情，以天玉集團為例，今年上半年在台南和高雄的預售案、以及新成屋案，合計賣出約1500戶，買氣出乎預料的好。

不料央行的919金龍風暴後，買氣驟冷，周來人從30~40組，降至每周10多組，成交量也明顯下滑，像是回客率以前回籠1~2次成交，現在至少4~5次以上還在觀望。黃文柔透露，有建商高層直言買氣不只是進加護病房，根本是已經送進殯儀館。

▲上半年房市怎麼開案怎麼賣，現在市況低迷，各大代銷銷售回歸「基本功」。（圖／記者張雅雲攝）

黃文柔表示，上半年房市怎麼開案怎麼賣，現在市況低迷，各大代銷銷售回歸「基本功」，從以前搶房只談價格，悄悄改變銷售策略，轉為詳細介紹產品、售服、品牌等，以口碑吸引自住客成交。黃文柔說：「像是天玉家族舉辦聖誕派對，一開放報名，不到20分鐘150戶的名額就被秒殺。」

有代銷分析，不是指標案，若像上半年一樣等客戶主動上門，周來人數會相當慘澹。現在各大案場均積極CALL客，舉辦活動吸引來人，與上半年客戶搶著預約參觀，落差很大。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，目前市場只剩首購產品，總價控制在1200萬元內，有機會成交，甚至首購案場因首購族也呈觀望狀態，拉長購屋觀望期，只有適用新青安房貸的民眾持續出籠看屋。

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