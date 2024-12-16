松江南京中古商辦交易增　查南部大咖砸1.6億無貸款北上置產





▲近期松江南京商圈出現不少億級中古商辦交易，其中最新一筆的買方背景大有來頭。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

近期松江南京商圈出現不少億級中古商辦交易，其中最新一筆的買方背景大有來頭，該家族在中南部頗具影響力，過去媒體曾列其為「雲林幫」成員、國民黨大金主之一。另外，還有一位家族成員現為國民黨不分區立委。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？ 周邊房市熱區完整剖析

近期台北市中山區、松江南京一帶出現不少總價上億元的商辦交易，包括松江路「永傳大樓」、南京東路一段「聯合大樓」等等。

而最新實價揭露，10月時長安東路二段「松江商務廣場」3樓也以1.67億元交易，且無貸款。據實價資訊，該筆交易房屋181坪，加車位權狀207坪，拆算單價88.5萬元。

經查謄本，買方榮工實業大有來頭，登記在高雄，該公司家族在中南部頗具影響力，曾被媒體列為「 雲林幫」成員之一，過去也有綠營人士點名該家族人士為國民黨大金主，還有其中1位家族成員現為國民黨不分區立委。

▲近期松江南京上億商辦交易。（表／記者項瀚製）

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示，「松江商務廣場」位於長安東路二段，介於建國北路與松江路中間，屬松江南京商圈，地段不錯，但距離捷運站走路需7~8分鐘，有段距離，且周圍停車困難，加上大樓樓板規劃較低、管理水準較為一般，因此單價沒能突破百萬大關。

邱鼎峯指出，松江南京商圈商辦出售供給稀缺，單價行情大多站上百萬以上，而本次交易的「松江商務廣場」雖有一些小抗性，但成交近9字頭價格較為平實。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，觀察近來松江南京成交的商辦屋齡都達30~40年以上，但都仍有近單價百萬身價，顯示台北市新商辦供給稀缺，各區新落成、即將落成的商辦大樓都只租不賣，而松江南京商圈也是如此，例如元大人壽地上權案、新光起家厝改建案南東大樓等等。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？ 周邊房市熱區完整剖析