打造豪宅的祕密！5 大室內設計重點　實現夢幻居家

作者：幸福空間

一、豪宅設計怎麼做？了解 5 大豪宅室內設計要點，構築夢幻家居

豪宅裝潢要點 1：格局

豪宅裝潢要點 2：建材

豪宅裝潢要點 3：照明設計

豪宅裝潢要點 4：家具

豪宅裝潢要點 5：智能設計

二、5 大豪宅設計風格，打造尊貴居住體驗

（一）現代豪宅裝潢

（二）輕奢豪宅裝潢

（三）歐式豪宅裝潢

（四）日式豪宅裝潢

（五）中式豪宅裝潢

三、8 大藍雅豪宅室內設計作品典範賞析

（一）豪宅外觀設計

（二）豪宅玄關設計

（三）豪宅客廳設計

（四）豪宅餐廳設計

（五）豪宅房間設計

（六）豪宅更衣室設計

（七）豪宅書房設計

（八）豪宅廁所設計

四、豪宅設計常見問題，設計總監為您解惑！

（一）豪宅裝潢費用有哪些？

（二）豪宅裝潢工期要多久？

（三）豪宅裝潢花愈多錢愈好嗎？

五、豪宅設計師推薦藍雅國際設計，讓名師為您客製頂級豪宅

關於藍雅（THEE）

豪宅設計特色

一、豪宅設計怎麼做？了解 5 大豪宅室內設計重點，構築夢幻家居

豪宅設計不僅是空間規劃，更是一種生活品味與財富地位的象徵。在進行豪宅設計相關介紹前，先帶大家了解哪些房子算豪宅。

豪宅通常指的是具備高品質建材、精緻設計以及專屬打造的住宅。根據台北市政府的房屋標準價格及房屋現值評定作業要點，房地總價在新臺幣 8,000 萬元以上、鋼筋混凝土以上構造等級的住宅（其他縣市價格有所差異請見各縣市官網），即認定為高級住宅。

豪宅的價值不僅體現在空間本身，也體現在舒適度、隱私性等方面。以下透過 5 大重點帶大家了解豪宅設計如何規劃。

▲5 大豪宅室內設計重點。（圖片提供／藍雅國際設計）

豪宅裝潢要點 1：格局

格局是豪宅設計的核心，重在動線合理與空間互動。透過將公、私領域分開使動線流暢、互不干擾。公領域（如客廳、餐廳）強調寬敞與流動性，營造大氣開闊的氛圍，適合社交和迎賓，展現豪宅的氣派。

私領域（如臥室、書房）則以舒適和寧靜為重，滿足隱私需求，打造放鬆、私密的空間。巧妙區隔社交區與私密區域，不僅增強隱私性，更使豪宅具備靈活性，滿足多樣的生活需求。

豪宅裝潢要點 2：建材

建材的選擇對豪宅的質感與耐用性非常重要。不同材質各具特性與美學表現，例如石材的天然紋理與光澤帶來高貴感，木材則賦予空間溫暖與質樸氛圍。選用高品質、天然且細節豐富的材質，不僅增強了視覺效果與觸感，還提升了整體空間的奢華感。此外，亦能提升耐用性，有助於降低後期維護需求，讓居住體驗更為高品質、穩定且持久。

豪宅裝潢要點 3：照明設計

照明設計在豪宅中不僅具功能性，更是營造氛圍的關鍵要素。多層次照明設計透過主燈、間接燈光和重點燈源的組合，強調空間的層次感與立體效果；水晶吊燈、壁燈和隱藏式燈帶等元素可突顯裝潢細節，營造出柔和、高雅的光影效果，使空間更顯奢華。

間接照明的運用能柔化光線，營造溫馨氛圍，進一步提升視覺層次感；嵌燈、軌道燈則可用於重點照明，針對特定區域或藝術品突顯空間焦點，增添視覺趣味。

豪宅裝潢要點 4：家具

在豪宅設計中，家具的選擇不僅要契合整體風格，更需彰顯居住者的品味與個性。量身定制家具在豪宅中尤為常見，其材質、色彩和造型都能精準配合空間比例與需求，使家具完美融入整體風格，增添和諧與層次感。此外，亦能適度放置藝術家具與精選軟裝（如地毯、窗簾、抱枕），為空間增添視覺亮點與藝術氛圍。

豪宅裝潢要點 5：智能設計

智能設計已成為現代豪宅的標配，滿足人們對科技生活的需求。透過智慧家居系統，住戶可以透過遙控器或是語音指令輕鬆控制照明、窗簾、冷暖氣等設備，甚至可以在回家前，先利用手機進行遠端操控，隨時隨地管理家中環境，提升生活的便利性與舒適感。

除了基本的智慧家居控制，還有智能安防系統全面保障居家安全，提供可靠的監控和保全功能。不僅提升了豪宅的現代感與科技感，也使整體居住品質更為方便安全、舒適。

二、5 大豪宅設計風格，打造尊貴居住體驗

豪宅設計不僅在於精湛的建材和布局，風格選擇更直接影響整體氛圍與居住體驗。以下是 5 種經典的豪宅裝潢風格，每一種都呈現出不同的品味與特色，讓空間散發出專屬的尊貴氣息。

▲5 大豪宅設計風格與必要元素。（圖片提供／藍雅國際設計）

（一）現代豪宅裝潢

現代豪宅裝潢講究簡約大方的線條設計和大面積的留白，搭配玻璃、金屬、大理石等高質感的建材與家具，營造出大氣而精緻的奢華氛圍。空間設計採用開放式布局，讓視覺更加通透，與精緻的燈光設計與藝術品點綴，展現出居住者的品味和風格。

必要元素：

．簡潔線條與留白：強調空間的開闊與整潔感。

．開放式布局：增強空間的流動性與通透性。

．高質感建材：運用玻璃、金屬、大理石等材質，提升視覺效果。

．精緻燈光與藝術品：燈光與藝術品點綴，增添空間層次感和個性。

（二）輕奢豪宅裝潢

輕奢風格在現代豪宅裝潢中將奢華與日常舒適完美結合。以簡約設計為基底，選用絲絨布料、大理石建材及柔和色調，透過精緻的家具細節和適當點綴的金屬元素，營造出低調而優雅的奢華氛圍。

必要元素：

．柔和中性色調：運用中性色調，營造溫馨而和諧的空間基調。

．高級建材：選用高級的絲絨布料、大理石等建材，提升空間質感。

．現代簡約與金（銅）色細節：在簡約基礎上點綴細微的金屬，增添空間的奢華與精緻感。

（三）歐式豪宅裝潢

歐式豪宅裝潢以典雅與貴族氣息著稱，強調華麗雕刻和細緻的裝飾，充分展現歷史氛圍與藝術感。大量使用大理石、實木、金箔等高級建材，搭配精緻的水晶吊燈、雕花家具和牆面壁畫，營造出莊重而浪漫的居住環境。這種風格突顯屋主的文化品味與格調，營造出一種奢華古典而大氣的空間氛圍。

必要元素：

．華麗雕刻：精緻的雕花家具和裝飾框體現工藝之美。

．高級建材：選用大理石、實木、金箔等材質，提升奢華感。

．水晶吊燈與壁畫：水晶燈增添空間光彩，壁畫增添藝術氛圍。

（四）日式豪宅裝潢

日式豪宅裝潢以自然和禪意為核心，重視人與自然的和諧互動。設計上注重極簡和靜謐的氛圍，大量運用木材、竹子和石材等天然材質，使空間展現出樸素而溫潤的質感。搭配柔和的光影效果，營造出舒適而返璞歸真的氛圍。

必要元素：

．天然材質：大量運用木材、竹子和石材，營造自然氛圍。

．極簡設計：簡約布置，去除多餘裝飾，突顯空間靜謐。

．柔和光影：注重自然光與燈光效果，營造平和的視覺感。

．禪意布置：低調而靜謐，強調空間的寧靜與返璞歸真感。

（五）中式豪宅裝潢

中式豪宅裝潢注重傳統文化與現代美學的結合，營造出濃厚的東方韻味。紅木、檜木等高級木材常用於裝飾，並結合精緻的雕刻工藝，彰顯沉穩與厚重感。空間布局強調對稱美學，搭配書法作品、國畫和古典家具，呈現出獨特的文化氣息。

必要元素：

．高級木材與雕刻：紅木、雕花等，增添厚重與質感。

．對稱布局：強調東方美學的和諧與平衡。

．書畫與古典家具：書法、國畫等藝術作品營造文化氛圍。

．傳統與現代融合：在傳統元素中融入現代設計，平衡優雅與實用。

三、8 大藍雅豪宅室內設計作品典範賞析

（一）豪宅外觀設計

Case：迴旋一號交響曲（圖片提供／藍雅國際設計）

Case：迴旋一號交響曲（圖片提供／藍雅國際設計）

此案例在戶外庭園與建築之間巧妙設計出一個工整的水池與富有藝術感的沙發雕塑區。水池的簡潔線條延伸了建築的視覺效果，而沙發區的雕塑造型增添了藝術感與趣味性，兼具休憩與觀賞的功能。這樣的布局在鬧市與家居生活之間形成一個過渡空間，讓住戶一回到家中便能感受到寧靜與放鬆的氛圍。

（二）豪宅玄關設計

Case：幾何樂章（圖片提供／藍雅國際設計）

Case：幾何樂章（圖片提供／藍雅國際設計）

此案例運用特殊紋理的石材打造牆面，與玻璃展示櫃的規整線條形成微妙而豐富的視覺平衡。展示櫃設計方正而簡約，不僅強化空間的秩序感，也提供充足的展示空間，讓屋主能盡情陳列其珍藏品，使人一入室便能感受到屋主的非凡品味與細膩生活態度。

（三）豪宅客廳設計

Case：石尚峰華（圖片提供／藍雅國際設計）

此豪宅案例以大量石材為電視牆基調，勾勒出低調奢華的空間氛圍，石材的天然紋理與色彩增添了深邃的質感。空間中巧妙地加入鮮橘與淺褐色配件，為冷靜的色調注入一抹活力，形成強烈的視覺對比，讓空間兼具沉穩與活潑，展現出獨特的現代美學。

（四）豪宅餐廳設計

Case：翻牆（圖片提供／藍雅國際設計）

Case：翻牆（圖片提供／藍雅國際設計）

此客廳設計案例以中島為設計核心，一端設計長餐桌，為多人聚餐提供充裕的空間；另一端則設置舒適的沙發區，形成隨性而放鬆的氛圍，無論是親友小酌談心或日常休憩都相當合適。這樣的配置讓空間既實用又靈活，能滿足多元的生活需求，營造出兼具功能性與舒適感的居家體驗。

（五）豪宅房間設計

Case：石尚峰華（圖片提供／藍雅國際設計）

此豪宅案例的主臥室延續深灰色主調設計，並以鮮橘色點綴，營造出簡潔而大氣的空間氛圍。設計上巧妙地將臥室與緊鄰的陽台連接，使空間感得以延展、視覺上更加寬敞。同時，陽台的自然景觀為臥室增添一抹清新的氣息，讓居住者得以享受開闊舒適的休憩環境。

Case：傳世（圖片提供／藍雅國際設計）

Case：傳世（圖片提供／藍雅國際設計）

此案例中，女孩房與男孩房在類似的格局中巧妙地運用了對比設計，分別以白色與黑色作為焦點色調，營造出截然不同的氛圍。主牆面設計上，女孩房以直紋設計突顯細膩柔和的質感，而男孩房則以橫紋展現出穩重與深邃的感覺。兩者相互呼應、相映成趣，既保持了整體風格的統一，又展現了個性化的細節設計。

（六）豪宅更衣室設計

Case：傳世（圖片提供／藍雅國際設計）

Case：傳世（圖片提供／藍雅國際設計）

此主臥更衣室空間寬敞，設置多個入牆式衣櫥，提供充裕的收納容量，讓衣物與配件井然有序。同時採用搭配良好照明的大型鏡面，方便屋主進行化妝與服裝搭配，增添了日常使用的便利性和精緻度。整體設計在實用與美感間達到完美平衡，營造出舒適且實用的更衣環境。

（七）豪宅書房設計

Case：翻牆（圖片提供／藍雅國際設計）

這間書房以簡約高雅為設計主軸，沉穩的色調搭配高質感家具，營造出專業且靜謐的工作氛圍。桌面上方巧妙設置插座位置，方便隨時連接電子設備，增強了空間的實用性。細膩的照明與舒適的布局相結合，提供了一處讓人可以全心投入工作的理想角落。

（八）豪宅廁所設計

Case：幾何樂章（圖片提供／藍雅國際設計）

Case：幾何樂章（圖片提供／藍雅國際設計）

此衛浴空間選用紋理豐富的石材作為主牆，帶來高雅質感，即使在浴室內也充滿奢華氛圍。空間內設置了雙洗手盆，方便家庭使用，同時配置了淋浴間和獨立浴缸，滿足不同洗浴需求。貼心地裝設了一台電視，讓屋主在浸浴時也能享受視聽娛樂，體現出豪宅生活的精緻與便利。

四、豪宅設計常見問題，設計總監為您解惑！

（一）豪宅裝潢費用有哪些？

豪宅裝潢費用可分為以下幾個主要部分：

1. 設計費

包括初步規劃、空間配置、風格定調、施工圖繪製等，且會依據空間坪數、風格需求、設計難度及設計師的經驗資歷與知名度而有所不同，費用範圍浮動較大，整體平均約在一坪 1～1.5 萬元之間。

2. 裝修工程費

裝修工程費包括拆除、泥作、木作、水電、油漆、燈具安裝等，且豪宅通常會選用更高級的材料和工藝，還會隨著屋齡、水電管線等因素而有所不同，工程費用一般每坪約 15～25 萬元。

3. 監工費

為確保工程品質及進度，聘請專業監工的人力支出是必需的，價格約為裝修工程費的 8～12%。

4. 家具與家飾費用

此部分通常為包括窗簾、地毯、燈具、擺飾等費用，且豪宅的家具和家飾要求更高端，部分屋主還會額外添購藝術品來提升空間質感，這些支出視個人需求而定，費用難以預估。

每項費用皆依豪宅的個人化需求而有較大彈性，整體預算應在充分考量品質、設計需求和風格的基礎上進行配置，以達到預期效果。

（二）豪宅裝潢工期要多久？

豪宅的全屋裝潢工期依複雜度和設計需求而定，設計階段通常需要 1～2 個月，而施工期則約為半年～一年不等。工期長短會受到工程難度、設計風格和家具訂製時間的影響，部分特別定製或細節較多的項目可能會延長施工時間，以確保高水準的品質。

（三）豪宅裝潢花愈多錢愈好嗎？

雖然高預算能夠提供更優質的材料選擇和品牌，但豪宅裝潢的關鍵並不在於單純追求價格，而是在於整體設計的協調性和細膩的空間質感。

成功的豪宅設計在於細節處理和元素之間的和諧搭配，使每一件物品與空間相互融合，形成統一的奢華氛圍。合理地運用預算，結合設計師的專業視野，才能為居住者和客人帶來舒適且高雅的生活環境。

五、豪宅設計師推薦藍雅國際設計，讓名師為您客製頂級豪宅

從故事主角中汲取最重要的關鍵元素

​用靈魂與生命打造出屬於主角的最精湛美麗與獨特的舞台空間

－設計總監 ​張凱 CK

關於藍雅（THEE）

藍雅（THEE）成立於 2011 年，為專注於提供高度客製化的空間設計公司，擁有豐富的設計經驗與創意概念，為客戶創造具有高度辨識性的獨特空間。藍雅以迅速而精準的空間塑造為特色，確保每個設計都能符合客戶的需求與期望。藍雅的設計作品涵蓋多樣化的空間類型，包括：

．奢華豪宅

．樣品屋

．接待會所

．接待中心

．廠辦設計

．商業空間

．飯店與辦公空間

豪宅設計特色

藍雅的豪宅設計則更側重使用者的個人品味識別，以感性設計為主導，兼容空間的舒適與功能性，並達成以下重點：

．展現個人風格：透過個性化設計讓空間成為居住者的品味象徵。

．感性與功能兼備：結合空間氛圍與工學使用合理性，營造舒適的生活場域。

．溫馨奢華氛圍：依照業主取向搭配使用不同材質，提升居家溫度與格調。



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