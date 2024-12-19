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屏東萬坪渡假村3年10度法拍嘸人要　專家曝困境

▲▼屏東,櫻花渡假村,萬巒 。（圖／記者張雅雲攝）

▲曾在2021年經歷四次法拍的櫻花渡假村，位於屏東萬巒鄉，該物件再次進入二拍程序，底價為4802萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

曾在2021年經歷四次法拍的櫻花渡假村，位於屏東萬巒鄉，中間又歷經銀行金拍未拍出，時隔3年後重回法拍市場，該物件再次進入二拍程序，底價為4802萬元，比金拍四拍時底價3731.萬元還高，最終不出意外，再度流標收場。

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櫻花渡假村位於屏東萬巒鄉，根據台灣公司網顯示，2013年成立，地坪8604.84 坪、建坪1365.29坪，拍賣原因為「清償債務」強制執行，17日進入二拍，底價為4802萬元，換算地價單坪為6900元，由於底價比上一輪四拍還高，因此再度流標。

▲▼屏東,櫻花渡假村,萬巒 。（圖／記者張雅雲攝）

▲渡假村內有廣闊的草坪、樹林等。（圖／記者張雅雲攝）

該粉專表示，渡假村內有廣闊的草坪、樹林 、百人會議室、木屋餐廳、露天咖啡廳、烤肉區、露營區、歡唱卡拉OK等設施。

渡假村2021年歇業後，曾流入法拍市場，2021年8月17日進行一拍，當時拍賣底價為9104萬元，之後歷經合計四拍均以流標收場，2022年遭銀行拍賣，總共四拍仍流標，今年再度重出法拍市場，11月19日一拍底價6002萬元，無人投標，12月17日二拍底價4802萬元，再度流標。

根據法院筆錄，依照鑑價報告所載，本件拍賣標的有部分有「維護保養情形不佳，⼤部份均已顯破敗或雜草漫⽣情形」，且本件拍賣⼟地使⽤分區依⼟地登記謄本記載均為「⼀般農業區、農牧⽤地」。

時間 拍次 底價
2021/8/17 法拍一拍 9104萬
2021/10/19 法拍二拍 7283.2萬
2021/11/9 法拍三拍 5827.2萬
2021/12/21 法拍四拍 4662.9萬
2022/10/26 金拍一拍 7283萬
2022/11/16 金拍二拍 5827.14萬
2022/12/14 金拍三拍 4662.82萬
2023/2/15 金拍四拍 3731.02萬
2024/11/26 法拍一拍 6002.7萬
2024/12/17 法拍二拍 4802萬

▲櫻花渡假村近年拍賣記錄。（ETtoday製表）

《104法拍網》經理陳慧瑜表示，該案為農地及農舍，拍賣範圍涵蓋土地、建物外，還有地上農作物百餘株及未保存登記建物，不過本身有佔用國有地狀況，且佔用建築物的性質為觀光經營類別，並非實際剛性居住用，才會經過多次拍賣仍難以拍出。

另據屏東地方法院民事裁定2024年度潮補字第86號內容所示，「財政部國有財產署南區分署對本案鍾姓被執行人提告拆屋還地。」

陳慧瑜分析，雖受隱私保護隱匿部分內容，但仍能判斷受保護內容疑似為屏東縣萬巒鄉新庄段108、109、110地號國有土地，被地上物佔用範圍為572.68平方公尺，後續是否有任何抗告或上訴雖尚未得知，但也增加拍賣難度。

▲▼屏東,櫻花渡假村,萬巒 。（圖／記者張雅雲攝）

▲萬巒鄉以豬腳最為出名，不少人到屏東小旅行時，也會把萬巒當成景點之一。（圖／記者張雅雲攝）

寬頻房訊發言人徐華辰表示，萬巒鄉以豬腳最為出名，不少人到屏東小旅行時，也會把萬巒當成景點之一，帶動該區旅遊觀光發展。

根據實價登錄，萬巒鄉新庄段農地單價約為3000~5000元，該渡假村地價與實登相比仍略高於行情，基本上「買這麼大很容易有行無市，雖然國旅復甦，但渡假村因人事、維護成本高，交易人數少」，徐華辰分析，恐怕容易成為「萬年流標」物件。

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關鍵字：櫻花渡假村法拍屏東流標透明房訊寬頻房訊

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