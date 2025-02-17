租屋處隔音太差！隔壁半夜傳來「幸福的聲音」　她求助：該怎麼講

▲租屋處的隔音太差，原PO總能聽到隔壁傳來的聲音。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

如果租屋處的隔音差，實在難以好好休息！近日有網友發文透露，她在外租屋，雖然住隔壁的女生總是笑笑的、人很客氣，但每到半夜，她都會聽到「幸福的聲音」，讓她覺得很受不了，也實在不知道該怎麼開口，請對方控制音量。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「隔壁房女生打炮聲超吵」為標題發文，提到她在外租屋，隔壁住的是一個女生，兩人其實不熟，但每次見面，對方都笑笑的，會很客氣的打招呼。只是，這個女生常常帶男生回家，每到半夜，原PO都能清楚聽見「幸福的聲音」，讓她覺得很煩。

原PO接著說，除了被「幸福的聲音」打擾，隔壁時不時還會傳來笑聲，她本身就是一個很怕吵的人，對此實在忍無可忍。因此她就想知道，要怎麼不尷尬的跟隔壁女生講這件事？她實在不想吵架，但也不想要被迫聽這些聲音。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「請房東說，不然就貼紙條」、「貼紙條就好了，可不可以麻煩晚上聲音小聲點」、「就說聊天請安靜點就好吧，不用提到性生活」、「她可能自以為隔音很好，先讓她知道講話大聲的問題，叫床聲先別講，還有機會讓她有羞恥心克制一下，講了她搞不好就當你自己人，以後就隨心所欲不用克制，但對於厚臉皮的人這招就無效」。