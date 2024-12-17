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台中熱門重劃區現賠售　8個月認賠1台特斯拉

記者陳筱惠／台中報導

台中房市熱度消退，信用管制下連帶衝擊近年來備受矚目的重劃區，部分開案出現價格鬆動，而近期更有個案出現賠售，有網友貼出「台中14期出現賠售了？」引發討論，據了解該戶已經成交，8個月認賠一台特斯拉，專家認為這是反映出部分投資者對於後市展望的疑慮。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？　周邊房市熱區完整剖析

▲▼ 北屯,14期,預售 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中房市熱度消退，信用管制下連帶衝擊近年來備受矚目的重劃區，部分開案出現價格鬆動，而近期更有個案出現賠售。（圖／記者陳筱惠攝）

過去幾年一屋難求的盛況不再，近期有網友貼出「台中14期出現賠售了？」引發討論，經查，該物件是在2024年以總價3100萬元買進、拆算單價逼近60萬元的3房物件。

隨著景氣反轉，受到信用管制影響，屋主決定認賠殺出，曾在市場上開出3198萬元求售，知情房仲表示：「當時開價3198萬元，看似沒有賠售，但實際上該戶預計交屋後出售，算上房仲服務費、過戶手續相關費用，實則平盤。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

不過據了解，該戶已經成交，成交價格低於3000萬元，8個月認賠一台特斯拉，總賠售金落在150~180萬元間，對此，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章說：「端看買賣時間點與交屋時間，該戶不屬於可換約的範圍，推斷主要還是貸款的影響，不管是14期，交屋量大的機捷重劃區也都因陸續交屋，有機會出現賠售案例。」

這波房價修正，並非單一區域的現象，而是涵蓋多個過去被視為投資熱點的重劃區，過去炒作的氛圍已明顯消退，買方態度轉趨保守，議價空間加大，讓許多先前高價進場的投資客面臨壓力。

白洪章認為：「這是反映出部分投資者對於後市展望的疑慮，在市場機制下，短期內可能還會有一波出售潮，但會不會賠售就不一定，通常願意出貨的都是有賺，但賣價又比市價便宜的物件。」

▲▼ 台中,重劃區,土地交易,10億,法人,土地,價格,房價,房市,巨蛋,14期,洲際段12地號 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲8個月認賠一台特斯拉的案例，在地房仲認為該屋主選在成屋後賠售，也代表其實屋主有一定實力，因此屬於特殊個案。（圖／記者陳筱惠攝）

種籽團隊14期松竹敦化店店長劉晉豪則認為：「市況除跟著整體經濟環境影響，打炒房限制貸款政策也共同造成房市降溫，目前買盤呈現Ｍ型化市場，首購族、高資產族各自站隊，但中間受傷最大的就是換屋族。」

若以該賠售個案來說，劉晉豪認為：「屋主資金配置因素大於市況，畢竟14期仍是高價區段，不少高資產族群仍陸續進場、豪宅建商也接連搶進，擁有交通、百貨、公共建設，比起解約需繳付15%的違約金，該屋主若選在成屋後賠售，也代表其實屋主有一定實力，因此屬於特殊個案。」

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？　周邊房市熱區完整剖析

關鍵字：台中房市重劃區賠售案例投資者房價修正

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