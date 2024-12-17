【廣編】雙子星200米台北國門金磚特區！宏道一品18～33坪全球精品御邸

▲宏道一品18～33坪精品御邸。

圖、文／宏道一品提供

台北車站作為北台灣最大的交通樞紐，承載六鐵共構的龐大功能，包括機場捷運、高鐵、台鐵、大台北捷運與客運網絡，實現南北縱橫、國際接軌的便捷動線。隨著TOD（交通導向型發展）的理念，與全球首都車站相同，台北車站不僅是交通中心，更已成為經濟、商業與文化交匯的核心地帶。

未來的台北車站將透過西區門戶計畫注入嶄新活力，橫跨440公頃的開發區域內包含台北雙子星、中華郵政塔、明日台北埕及市議會舊址改建等指標性建設。這些項目融合商務辦公、購物休閒、飯店住宅等國際級功能，展現無窮潛力，成為台北國門最耀眼的金磚特區。

台北車站周邊已形成全方位的生活圈，不僅擁有微風廣場、京站購物中心、新光三越等時尚商圈，還可輕鬆通達中山站赤峰街、迪化街與寧夏夜市，加上30分鐘直抵桃園國際機場，亞洲一日生活圈近在咫尺，讓居住、工作與休閒無縫銜接，帶來理想生活方式。

「宏道一品」建築外觀融合現代美學，配備國際精品建材，同時榮獲建黃金級綠建築、智慧建築以及耐震結構三大標章認證。將為現代都會菁英重新定義生活新指標！

接待會館：台北市重慶北路一段38號

貴賓專線：02-2558 3888

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