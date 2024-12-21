宜蘭房價首站6字頭　在地房仲驚：誰想得到？

▲宜蘭房價首次站上6字頭，創宜蘭新高價。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

宜蘭房價首次站上6字頭，礁溪指標溫泉社區以總價1686萬元、單價60萬元交易，創宜蘭新高價。在地房仲表示，該案當初推出時賣到5字頭，就已經很嚇人了，如今再創6字頭實在始料未及。

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近期實價揭露，9月時宜蘭礁溪指標社區「MANSION ONE」9樓戶以1686萬元交易，權狀28坪，拆算單價60萬元，創下宜蘭史上最高價，也是首次站上6字頭的交易。

攤開「MANSION ONE」實價成交紀錄，上一回交易要回溯到今年1月，成交單價行情約53萬元。而再往回到去年，則有不少交易都還在4字頭。

住商不動產礁溪轉運站加盟店東簡龍裕表示，礁溪是宜蘭房價最高的地區，買方有7成都是外來客，買來作為度假使用，因此大樓多規劃溫泉套房產品，本次創價的「MANSION ONE」也不例外。

簡龍裕說，「MANSION ONE」屋齡3年，「最初推案時賣5字頭，就已經覺得很驚訝了，現在一舉成交6字頭創宜蘭新高價更是始料未及，而該案除了部分挑高夾層設計，也推估本次創價戶應有裝潢加持，不然空屋賣到單價60萬元真的不太可能。」

▲觀察這10年來實價登錄，宜蘭站上5字頭的交易非常少。（圖／記者項瀚攝）

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，觀察這10年來實價登錄，宜蘭站上5字頭的交易非常少，除了零星的一些成屋交易外，預售案最高也大多還在4字頭，像是早期推出的礁溪「峰礁溪」，抑或是今年宜蘭市的「築院文化生活村」、「鳳凰101」等等。

陳炳辰認為，宜蘭房市下一波大漲，會是高鐵建設有較明確規劃的時候，而事實上目前宜蘭還有不少素地，其中不乏還有大咖建商插旗，躍躍欲試，甚至近期已有個案開始主打「宜蘭是下一個青埔」廣告，鎖定高鐵利多。

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