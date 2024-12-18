靠「教訓屋」加速都更！　鄉林將投資2200億整合北市11萬坪地

▲鄉林董事長賴正鎰宣示，預計投入2200億元，整合北市中山區11萬坪土地。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「『鄉林中山賦』整合有切出一小角，我們把它稱為『教訓屋』，太好用了，讓地主們知道，不要（都更），那就會像那樣子。」鄉林集團董事長賴正鎰談起近期都更心得，並宣布預計投入2200億元，整合北市中山區11萬坪土地，要在15年內開發整合。

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鄉林集團董事長賴正鎰宣布，將在中山區新生北路、民權東路、民族東路、松江路之間，範圍橫跨40多個街廓、共11萬坪土地，啟動台北最大規模都更案「中山﹒新松町新城計畫」。

「中山﹒新松町新城計畫」共計11萬坪規模，賴正鎰有自信地說：「將投資2200億元，分6階段開發成高級純住宅區，15年內要完成，初估都更拆遷戶數逾1.1萬戶，初估總銷達1.4兆元。」

賴正鎰表示，過去鄉林建設歷經20年時間，在這11萬坪土地範圍中整合出1008坪基地，6月時推出「鄉林中山賦」。他說：「建案推出後，周圍地主們看到房屋價值上升，每坪房價從50多萬元到140~150萬元，翻3倍，此外也看到鄉林的誠意，每週都有10多組地主找我們簽約。」

賴正鎰接著說：「鄉林中山賦整合有切出一小角，我們把它稱為『教訓屋』，成為很好的示範，讓地主們知道，不要（都更），那就會像那樣子。」

賴正鎰透露：「這地主當初就是不同意都更，現在後悔地要死，一直求我們幫忙，但實在沒辦法，頂多基於環境美觀走委建，但這『教訓屋』對我們來說，真的太好用了。」

▲「鄉林中山賦」基地達千坪規模，但整合有切出一小角。（圖／記者項瀚攝）

賴正鎰透露，「中山﹒新松町新城計畫」共11萬坪土地中，經過近半年來的整合，已完成第一階段整合的七個街廓，已整合面積約1.1萬坪，地主所有權人近千人，約600人簽妥都市更新合建契約書，整合與規劃同步進行，待準備好各項資料，近期就會送審查。

「中山﹒新松町新城計畫」第一階段共約11萬坪，鄉林將採用13期開發，其中第一期就是「鄉林中山賦」，接下來會推出「吉林4案」，該基地約1600坪，總銷約200億元，預計2年後推出。

然而，「中山﹒新松町新城計畫」共計11萬坪，不怕其他建商來插旗嗎？賴正鎰僅說：「這我都想過了，不擔心。」

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