台中土地公告現值均漲3.69%　新光三越蟬聯19年地王

▲全台百貨店王台中新光三越為第19度蟬聯台中「地王」，明年公告土地現值每坪約236萬元，相較2024年小漲4萬元。（圖／資料照）
記者陳筱惠／台中報導
台中市2025年公告土地現值出爐，根據地價及標準地價評議委員會評議結果，全市平均上漲3.69%，為連續5年調漲。值得注意的是，全台百貨店王台中新光三越為第19度蟬聯台中「地王」，明年公告土地現值每坪約236萬元，相較2024年小漲4萬元。
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台中市政府宣布2025年全市公告土地現值平均上漲3.69%，各行政區中，除部分新興開發區如北屯區、南區及南屯區轄內有新興市地重劃區及區段徵收區，公告土地現值分別調漲7.86%、7.66%及6.92%外，其餘行政區多為持平或微幅上漲，幅度介於1.06%至3.86%間。
台中市政府地政局長吳存金表示：「公告土地現值內政部政策目標為達市價9成，每年調整作為課徵土地增值稅的依據。」
▲針對新興重劃區土地，土地現值幅度落在6.92%～7.86%。（圖／資料照）
針對第13期大慶市地重劃區、第14期美和庄市地重劃、長春自辦市地重劃及豐富專案區段徵收區等開發區範圍內土地，因陸續開發完成、辦理配地等作業，建商持續推案，為合理反映各開發區建設投資挹注，達成漲價歸公目標，採逐年均衡調整方式，合理反映開發區公告土地現值。
對此，台中市不動產開發公會理事長林正雄認為：「台中市近幾年房價穩定上揚，今年前三季房價指數較去年同期上漲12.83%，與全國平均12.47%相近。此次公告土地現值調漲3.69%，算是合理反映市場真實價格變動情形。」
不過也有開發商認為，以目前開發熱點13期重劃區、14期重劃區，公告現值調漲7％，對於已經是低密度開發的重劃區，開發商成本將加劇，房價部分也易漲難跌。
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