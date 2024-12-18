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台積電中科二期抗爭暫落幕　地主含淚同意協議價購

▲▼ 中科看板 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲中科管理局在溝通後，抗議布條已換下，近期將與地主簽約完成土地協議價購程序。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台積電（2330）先進製程擴廠辦理的中科二期園區擴建案，日前爆出部分地主不滿中科管理局以低於市場一半行情價每坪8萬元徵收私有地，而大褂布條抗爭，不過據了解，中科管理局在溝通後，近期將與地主簽約完成土地協議價購程序。

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回顧整起案件本月5日，有地主出面抗議，並在園區主要幹道中科路與東大路口搭建大型抗議帆布條「誓死捍衛財產」、「政府強徵土地、台積電發大財」等引起各界關注。

地主也出面抗議中科管理局強行將他們的土地劃入園區範圍，並在協議價購階段，委託不動產估價師以低於市場一半行情，約每坪8萬元，欲強制徵收抗議人7000多坪的土地，地主也另找估價師鑒價，提出報告土地每坪行情應落在14~16萬元不等，更喊出「政府想用吳郭魚價格買石斑！」

▲▼ 中科,中科管理局,地主,徵收,台積電,二期, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲在地主抗議後事件算是半圓滿結束，中科管理局表示，目前同意協議價購土地面積比例已達95.36%，預計月底同意協議價購土地面積有機會達99%。（圖／記者陳筱惠攝）

不過近日，該廣告橫幅已下架，實際詢問地主委託的正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔，他則沉痛表示：「地主確實妥協，但算是『含淚同意』。」

黃昭閔說：「從土地正義的角度來說，這二塊土地位於中部科學園區對外出入60米主要計畫道路的東大路上，但最初的估價卻以未臨路、3米農路和11米臨路土地估算，因此造成所查估出來的地價只有每坪8萬元。」

▲▼ 中科,台積電,神岡,全聯,房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台積電（2330）先進製程擴廠，中科管理局表示，預計12月底前可以完成土地簽約。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，在地主抗議後，事件算是半圓滿結束，而據了解，目前中科管理局與最大地主興農集團的協議價購部分，目前進度順利，中科管理局表示，預計12月底前可以完成簽約。

目前，中科管理局已陸續與土地及地上物所有權人簽訂協議價購契約，而同意協議價購土地面積比例已達95.36%，預計月底同意協議價購土地面積有機會達99%。

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關鍵字：台積電中科二期園區擴建案地主抗議協議價購西屯

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