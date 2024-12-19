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地王換人了！屏東市太平洋百貨成新地王　每平方公尺20.3萬

▲屏東市太百洋百貨公司成屏東新地王 。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東市太百洋百貨公司成屏東新地王 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣114年度公告土地現值於12月9日經屏東縣地價及標準地價評議委員會評議通過，「地王」由蟬聯33年的民生路與民權路口的GIORDANO，移轉至位於屏東市中正路及公園路交叉口之太平洋百貨，成為縣內最高區段地價及最高地價之所在，公告現值每平方公尺20萬3000元。

這次公告土地現值調整作業經本縣各地政事務所地價人員實際訪查、蒐集交易案例，結合實價登錄資訊彙整估計而成，並於9月11日至9月25日在本縣各地政事務所召開說明會，聽取民眾意見，參考說明會中民眾反映意見及配合內政部公告土地現值應接近市價政策，合理反映地價，以達成地價均衡，確保稅賦公平之目標。

縣府地政處說明，屏東縣近年重點發展地區，在產業部分有屏東市東區的台糖工業區、西區的屏東科學園區及產業園區，在土地開發上有屏東市南區有和生公辦市地重劃，北區亦將辦理礦協公辦市地重劃規劃開發及九如鄉九智、九和公辦重劃區開發完成等，交通建設有高屏2快通過環評、國10里港交流道延伸新威大橋新闢道路工程、屏11線道路拓寬工程、185甲線拓寬工程，在文化建設方面近年相當夯的歷史場域景點，包括屏東大武營區、勝利星村、屏菸1936文化基地，在醫療建設部分有屏東榮總及義大健康產業園區，觀光旅遊方面小琉球依然是相當夯的旅遊景點，今年雖受中央銀行第7波信用管制及營建成本上升之影響，在房地產整體仍呈微幅上漲之趨勢。

地政處進一步說明，114年全縣共有7,265個地價區段：持平未調整者有3,328個地價區段，佔總區段數45.81﹪，調升者3,936個地價區段，佔總區段數54.18﹪；下跌者1個地價區段，佔總區段數0.01﹪。各鄉鎮市漲幅前五名分別為琉球鄉5.24%、九如鄉3.81%、屏東市3.64%、萬丹鄉3.50%及麟洛鄉3.38%，全縣平均調整幅度為2.92%。鄰近重點開發地區，近期土地價值提升，漲幅較大，但扣除上述重點區域，全縣其餘地區公告土地現值上漲幅度為2.44％，作微幅調升。

地政處提醒，「公告土地現值」係作為土地移轉及設定典權時審核土地增值稅之依據，114年公告土地現值如須查詢，可於114年1月1日正式公告後，至本縣各地政事務或於屏東縣政府地政處網頁(https://www.pthg.gov.tw/plantpp/Default.aspx)查詢。

關鍵字：屏東縣土地現值太平洋百貨地王

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