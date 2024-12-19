「1神物」出動了！大票家裡27度爽翻：短袖短褲就是自在

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

天氣變超冷，不少人紛紛出動防寒小物和家電。就有網友爽喊，家裡有裝「冷暖變頻空調」，冬天開暖氣超舒服，室內溫度27度，「買冷暖變頻冷氣是不是很爽？」引來一票人嗨讚，「是啊！在家都穿短袖」、「超爽，全年24小時都短袖在家晃」，話題引發熱論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「買冷暖變頻是不是很爽？」文中直呼，「現在冬天開暖氣超舒服，室內27度。夏天開冷氣也很爽，買冷暖變頻冷氣是不是很爽？」

看到貼文後，許多網友也狂讚「在家穿短袖短褲就是自在，但睡覺還是蓋被子哈哈哈」、「舒服外加暖暖馬桶蓋，有錢人還木地板發熱暖暖腳，這樣子更幸福」、「27真的就是爽」、「超爽，全年24小時都短袖在家晃」、「超爽，幹麻省這種小錢」、「是，夏天冬天同一件被子。」

其中，也有人傻眼直呼，「27度熱死 尤其上熱下冷我會瘋掉」、「27度是要熱死喔」、「25就熱爆了，勇者」、「這天氣開27度不止熱，皮膚也快要乾裂了」、「真的不要開超過23，會越睡越熱」、「24度就可以了= =」。

另外，「台電電力粉絲團」曾提醒，大家若將空調切換成暖氣模式，「別忘3招」，分別是出風口朝下、拉上窗簾、搭配吊扇或循環扇，讓暖房效果更佳。粉專也提醒，若不吹暖氣、外出前務必記得關閉暖氣，「電器的使用長短也是省電的關鍵」。