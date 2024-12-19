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美住宅臥室閒置率創新高！　近3200萬間房沒人住

▲美國中西部地區家庭人口減少，臥房空置率暴增。（圖／pixabay）

▲美國中西部地區家庭人口減少，臥房空置率暴增。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

美國住宅空置臥室數量創下歷史新高。根據Realtor.com的一份最新報告，根據美國人口普查數據，空置臥室（即超過住戶人數所需的臥室，包括一間作為辦公室的空間）數量達到自1970年以來的最高水平。

最新數據顯示，2023年美國空置臥室數量達到3,190萬間，相較於2022年的3,130萬有所增加。而在1980年，空置臥室數僅為700萬間。這一數據的四倍增長反映了家庭人數的逐步減少，從1970年的每戶平均3.1人降至2023年的歷史低點——每戶僅2.5人。

Realtor.com的高級經濟學家拉爾夫・麥克勞克林（Ralph McLaughlin）表示，「我們看到更多客房出現的主要原因有兩個：住宅面積愈來愈大，以及家庭規模愈來愈小。此外，我們還發現，空間較多的房屋在價格較低的地區更受歡迎，因為那裡買多間臥室的房屋更經濟實惠。」

自1980年代起，隨著「大豪宅時代」（McMansion Era）的來臨，新建住宅面積逐漸增大。不過，這一趨勢在大約10年前停止，原因包括建築成本上升、能源效率需求增加，以及消費者對環保的要求。過去50年來，美國住宅的平均臥室數量從1970年的2.5間增加到2023年的2.8間，但近10年來並無變化。

地區層面上，房地產的空間需求趨勢在美國山區西部和南部地區最為顯著。這些地區土地較為寬廣，房屋通常設計為更大的平面結構。而城市地區的住宅則呈現相反趨勢，空間更為緊湊。

麥克勞克林進一步指出，「如果人們認為多餘的空間有價值，那麼我們在大豪宅時代並沒有過度建造。但如果購房者僅僅是因為市場上提供的大型住宅而被迫接受，那麼或許過去幾十年確實存在一定的過度建設。」

報告列出了空置臥室比例最高與最低的市場：

空置臥室比例最高的10個市場：
1. 猶他州奧格登（12.2%）
2. 科羅拉多州科羅拉多斯普林斯（12.1%）
3. 猶他州鹽湖城（12%）
4. 田納西州孟菲斯（11.8%）
5. 喬治亞州亞特蘭大（11.6%）
6. 俄亥俄州克利夫蘭（11.3%）
7. 堪薩斯州威奇托（11.3%）
8. 南卡羅來納州哥倫比亞（10.8%）
9. 南卡羅來納州查爾斯頓（10.7%）
10. 密西西比州傑克遜（10.7%）

空置臥室比例最低的10個市場：
1. 佛羅里達州邁阿密（5.9%）
2. 佛羅里達州薩拉索塔（6.4%）
3. 紐約市（6.5%）
4. 加州洛杉磯（6.6%）
5. 康涅狄格州紐黑文（6.7%）
6. 麻薩諸塞州伍斯特（6.9%）
7. 加州斯托克頓（6.9%）
8. 加州貝克斯菲爾德（7%）
9. 夏威夷檀香山（7%）
10. 羅德島普羅維登斯（7.1%）

關鍵字：美國豪宅北美要聞房地產

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