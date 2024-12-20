離台北不遠！近乎完美房「廁所沒窗」夫妻猶豫了　大票點頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有人妻求助，看到一間超喜歡的房子，坪數、棟距和地點都讓人心動，甚至離台北市不遠，卻有唯一的缺點「廁所沒有窗戶」，讓夫婦倆猶豫了。信義房屋專家直言，若是擔心潮濕問題，以北部地區來說，有窗戶未必隨時能保持乾燥，保持好習慣更重要。

原PO在「買房知識家」表示，「看到一間很喜歡的房子，坪數大小、棟距剛好，地點上離台北市也不太遠」，話鋒一轉，「都這麼喜歡～但最重要的是，廁所沒有窗戶。我跟老公都很在意這點，這該怎麼辦？」

貼文引發討論，「三合一抽風機+家裡除濕機常開+常清潔廁所，廁所沒窗戶根本不影響」、「說真的，廁所沒窗是小事，裝三合一抽風即可，畢竟在廁所的時間不多，客廳房間沒窗才是嚴重」、「窗戶真的是小事，現在有五合一的抽風機，洗完澡用刮刀除水漬，開電風吹或除濕，廁所很快就乾了。」

也有網友表示，「想要廁所有窗，可能要再多10-20萬喔！你看你願意為了窗而負擔嗎？」「聽起來條件不錯！這個跟其他因素比起來，真的是非常非常非常不重要了，弄個抽風機就解決的事！除非他有窗是想要看風景」、「北部的窗可能也不一定通風或乾燥，除濕機跟冷暖抽風才是王道。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若是擔心潮濕問題，以北部地區來說，有窗戶未必隨時能保持乾燥，還是要透過除濕機及日常保養才能維持。不過，若是考量其他問題，像是選擇社區，怕菸味卻遇到其他住戶躲廁所抽菸的情況，廁所又沒有單層排氣設施，那確實要斟酌。