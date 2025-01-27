台中社宅逾3700戶「興建ing」　還有7案待開工！

▲台中市北屯區廍子安居。（圖／國家住都中心）

記者許凱彰／台中報導

國家住宅及都市更新中心（住都中心）在全台各地興辦社會住宅，至今已完工、已決標的戶數已經突破6萬戶。住都中心目前在台中市待開工與進行中有16案，進行中的9案、仍待開工的7案。

社宅興建進行中的包括潭子區的頭家安居規劃490戶，套房型294戶、兩房型148戶與三房型48戶；北屯區的廍子安居一共規劃1430戶，套房型912戶、兩房型414戶與三房型104戶，同時還設計了親子館、托嬰中心和幼兒園。另外，北屯區另有兩案，一案松竹好室規劃110戶，套房型55戶、兩房型44戶與三房型11戶；另一案東光好室規劃123戶，套房型64戶、兩房型50戶與三房型9戶。

▲台中市北屯區松竹好室。（圖／國家住都中心）

不僅如此，社宅興建進行中的還有西屯區的惠民安居，規劃210戶，套房型107戶、兩房型78戶與三房25戶；南屯區春社安居A規劃402戶，套房型246戶、兩房型117戶與三房型39戶；烏日區的榮泉安居規劃206戶，套房型146戶、兩房型48戶與三房型12戶；霧峰區的吉峰安居規劃534戶，套房型294戶、兩房型148戶與三房型92戶；最後還有在去年12月中決標的國豐安居，基地鄰近太原車站，將興建216戶。

住都中心目前在台中有7案待開工，其中有2024年中決標的北屯區的新平好室、西屯區的石平好室A、B、北區的明新安居、南屯區的春社安居B、春安安居（2023年底決標）、太平區的永富好室。