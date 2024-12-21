12年斥4.6億租金卡位東區　專家：NET明顯在「集中火力」

▲服飾品牌「NET」在2019年宣布以每月320萬元租金東區指標店面。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

台北東區「永福樓」過去月租達600多萬元，2019年2月歇業後店面閒置8個月，最終房東把這黃金店面以每月320萬元租給服飾品牌「NET」，之所有願意讓租金砍半，外界認為關鍵就是NET一簽就是12年長約。專家分析，近年NET策略鮮明，就是集中火力、汰弱留強。

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40年江浙菜老店「永福樓」原位於台北東區、忠孝東路四段上，傳月租金當時高達600多萬，但在2019年2月收攤。而這黃金店面房東大有來頭，為大地主林式霽家族，在台北東區握有許多精華店面。

該店面在「永福樓」撤出後空置8個月，據傳房東慎選租客，即使店面空置、少賺了千萬元租金，也堅持不找房仲招租。而就在2019年11月，服飾品牌「NET」宣布租下，每月租金320萬元，願意讓房東租金砍半的關鍵，外界認為主因是NET一簽就是12年租約。

▲40年江浙菜老店「永福樓」在2019年2月熄燈。（圖／記者李毓康攝）

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯觀察，本土服飾品牌「NET」近年的展店策略鮮明，就是「集中火力」、「汰弱留強」，在一些二、三線的地區型商圈、或是店面空間較小的分店，近年紛紛結束營業，像是民生社區、板橋南雅、饒河夜市等等。

而東區，邱鼎峯表示，該區為台北最具指標性的商圈，人潮眾多，且該店面空間夠大，具有十足廣告效益，而對NET來說已決定重壓東區，拉長租約、降低租金，也是聰明的決定。

觀察NET忠孝旗艦店開幕至今4年多，長期觀察東區地面市況的住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬表示：「雖然東區服飾品牌競爭激勵，除了有各式品牌小店、新品牌也越來越、甚至還有H&M、ZARA等連鎖品牌競爭，但相對地也產生了聚集效應。」

黃獻寬認為，在疫情之後，消費人潮復甦，東區的零售業市況不差，觀察近期也有連鎖業者展店，「而NET有他的消費客群，觀察生意還是相當不錯，且在忠孝東路四段大面寬店面，持續發揮其廣告效益，在東區佔有一席之地。」

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