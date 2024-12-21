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台中2大建商2025推案量衝百億　七期婚宴會館改建估賣8字頭

▲▼ 13期重劃區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲面對房市景氣反轉，台中仍有不少建商預計在2025年推出破百億元案量，且不約而同將強攻換屋族。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中上市建商順天建設（5525）面對房市景氣反轉，仍預計在2025年推出百億案量，另外2024年手握200億元案量的國聚建設，2025年也將有百億元案量登場，對於明年景氣走向，開發商不約而同將強攻換屋族。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？　周邊房市熱區完整剖析

聖誕節前夕，台中順天環匯酒店、順天建設連續7年替一粒麥課輔班師生舉辦慈善耶誕餐會，據了解，順天建設2025年第一季將推出13期昌明段新案「Ｍr.L」總銷達40億元，市場推估開價預計8字頭。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲順天建設總經理林丙申（中）透露2025年將持續深耕台中重劃區市場，13、14期推案全面以自住、換屋族為主。（圖／記者陳筱惠攝）

在活動中順天建設總經理林丙申也透露：「該地點生活機能與公園綠地條件優良，又有捷運南來北往，地點在13期重劃區，主客群為高資產換屋族。2025年將持續深耕台中重劃區市場，13、14期推案全面以自住、換屋族為主。」

除了「Ｍr.L」，順天建設接下來則還有南台中永豐段新案，總銷42億元，同時也押寶北台中包含14期仁平段新案、總銷36億元，3案總銷達118億元，另，順天建設還有北市信義兒福公辦都更案，期待2025年可取得建照，2026年若順利推案總銷將達75億元。

林丙申說：「目前新案規劃都會朝向45坪左右物件，在經濟結構波動下，市場出現兩極化，但不變的是自用市場當道，公司將鎖定換屋族，提供高奢訂製款換屋族產品。」

▲▼台中南屯,展華,國聚建設,ＩＫＥＡ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲國聚建設位於七期原展華婚宴會館案，預計2025年將推出2~4房產品，市場預估開價將登上8字頭。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，在2024年推出4大案的國聚建設，佈局包含五期「國聚之穎」、十三期中山醫「國聚之尚」、水湳中央公園特區 「國聚之瑑」、南屯區精科「國聚之築」，4案總銷突破200億元。

國聚建設副總經理卓慶能表示：「2025年將有福田路新案、七期『展華』案，台中的開發商現在都將目標轉向拼自用，2025年將是考驗建設公司的底蘊的時刻，而目前首購族能接受的預算總價約落在1500~2000萬元內，這對目前市場也是一個考驗。」

其中七期「展華」案預估將推出2~4房產品，因地點區段條件佳，市場預估開價也將登上8字頭。

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關鍵字：台中建商換屋族市場新案量高奢產品房市景氣

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