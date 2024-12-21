遠雄敦富《城市潮流漫步生活節》　藝術、生活與公益的完美融合

▲遠雄敦富接待中心《城市潮流漫步》展出奈良美智經典雕塑《迷你泡芙》等當代藝術作品。

圖、文／遠雄建設提供

遠雄敦富於12月21日成功舉辦了《城市潮流漫步生活節》，吸引超過200位市民共襄盛舉。本次活動不僅帶來節慶歡樂與藝術饗宴，更以實際行動展現遠雄房地產結合地方公益的企業關懷，透過公益交換禮物及多項暖心活動，將節日的溫暖傳遞至社會的每一個角落。

《城市潮流漫步生活節》藝術展覽匯聚藝術之心

遠雄敦富舉辦《城市潮流漫步生活節》，以「藝術探索 x 聖誕派對 x 林間市集」為核心，融合節慶氛圍與藝術創意，為台中市民帶來了一場獨特的假日盛會。活動亮點包括巨型美獸藝術裝置、彩繪餅乾DIY、活力音樂表演以及逾20家攤位組成的特色市集，涵蓋花藝、美食與手作選品。活動現場，民眾徜徉於綠茵草地與聖誕氣氛，不僅享受了悠閒的午後時光，更參與了多元互動體驗。聖誕彩繪餅乾DIY也吸引了許多親子家庭參加，透過創作增進彼此的連結，讓孩子在手作中體會分享的喜悅。

▲《城市潮流漫步生活節》成功舉辦，遠雄敦富以藝術為媒介，為台中市民帶來充滿溫暖的冬日回憶。

公益性質成焦點，為社區注入溫暖

值得一提的是，本次活動不僅僅是歡樂的節日派對，更成為展現社區關懷與聖誕送暖的重要平台。由舊社里提供公益交換禮物活動鼓勵民眾攜帶禮物至現場參與捐贈，活動現場的公益攤位也成為一大亮點，所募集的物資將由活動團隊統一送往偏鄉，為孩子們帶來節日的驚喜與溫暖；公益攤位五餅二魚福泉協會亦將公益義賣所得提撥30%予偏鄉學校給學童當聖誕禮物。

遠雄敦富將愛心轉化為具體行動，攜手民眾共同關懷社會弱勢，以聖誕節為契機展開社會公益活動，受到參與者的一致好評，更讓孩童感受到社會的支持與祝福。

台中在地藝術家張育嘉：結合跨媒材創作與當代視野

在《城市潮流漫步生活節》中，巨型「美獸」藝術裝置成為最受矚目的亮點之一，其創作者正是台灣當代藝術家張育嘉。身兼視覺藝術家與搖滾樂團主唱的他，以多媒材跨領域創作聞名。張育嘉透過細膩設計與獨特形象，在抽象與具象間展開深刻對話。他表示：「透過展覽讓藝術融入生活，接待中心內的展覽結合國際藝術家與中生代，從平面到立體讓藝術品融合居家與生活空間。」

▲「美獸」創作者張育嘉與遠雄房地產行銷協理楊士瑩。

城市美術館開啟北屯生活新篇章

除了生活節的熱鬧舉辦，遠雄敦富自即日起至2025年2月16日舉辦藝術展覽《城市潮流漫步》，讓建築空間與藝術完美結合。展覽匯聚了草間彌生、奈良美智等國際知名藝術家作品，透過雕塑、繪畫及大型裝置，為台中市民帶來耳目一新的視覺體驗。展覽期間還特別規劃了兩場由知名拍賣官陸潔民顧問主講的藝術講座，為市民剖析藝術收藏的精髓，提升藝術素養。

遠雄敦富引領未來展望：持續推動社會公益與城市美學

遠雄房地產行銷協理楊士瑩表示，《城市潮流漫步生活節》的成功不僅在於活動當天的熱烈反應，更在於將藝術與公益深植於社區生活中。作為一個致力於落實城市美學與社區共享的房地產品牌，未來將持續以實際行動為北屯創造更多美好與感動。

▲遠雄敦富啟動為期兩個月的藝術展覽《城市潮流漫步》。

遠雄敦富基本資料

基地位置：台中市北屯區敦富路與南興北一路交叉口

接待中心：台中市北屯區敦富路437號

賞屋專線：0800-502-555

坪數規劃：兩房(25坪-27坪)、三房(29坪-37坪)

企劃銷售：遠雄房地產

官方網站：https://www.fgrealty.tw/6vac3g