身家上億！36歲蹦闆「9年簽12間房」超狂　曾為公司月噴500萬

▲蹦闆從事精品代購，也是人氣YTR 。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

統神、蹦闆《拳上2024》落幕，兩人激戰6回合，最後蹦闆獲勝。蹦闆在賽後受訪時表示，「希望大家不要用刻板印象看待我們這些+9，可能覺得我們是敗類，我們也是很認真、很棒的人。」事實上，蹦闆今年才36歲，已婚育有1子，從事精品代購，跨領域轉戰當創作者，9年就賺進12間房，白手起家財力驚人。

蹦闆曾透露，自己4歲時被養父母領養，可後來養父母有了女兒，他並不受寵愛。在15歲時，蹦闆便離家自力更生，17歲時因販售情趣用品被警察盯上，多次進出看守所，最終被重判。沒想到養母不願意出錢幫助他，這讓蹦闆心寒決定離家。不過，養母在臨終前向他道歉，希望他幫忙照顧妹妹，蹦闆答應會負起責任。

蹦闆指出，他27歲時連機車都沒有，還背負著十幾萬的債務，從零開始創業做代購。曾為了付房貸、員工薪水、公司開銷，一個月最高紀錄噴500萬。至於自己如何代購致富？他分享經驗，剛入行從買手起家，可以更清楚這行生態，還有知道自己適不適合。資金累積足夠後，就可以認真往代購發展。

▲蹦闆身家上億。（圖／記者黃克翔攝）

不過，蹦闆身家上億除了靠代購賺錢，更重要的是投資許多房產，他自認是投資白癡，不太懂各種投資工具，乾脆就選擇保守有實品的「不動產」。於是他在9年時間裡，名下就擁有12間房產，還有6、7輛汽車及數不清的名錶。

另外，蹦闆跨領域轉戰當創作者，8、9月時曾在頻道公開在網路上賺到多少錢，大方列上頻道數據，「流量1300萬，但實際費用大約10出頭萬，那過去一年我看紀錄，流量一直都不錯，平均每個月的收入都在5萬到10萬之間。」他當時坦言，經營到現在還未接過業配，但總共有三個代言（大約650萬），還有《拳上》，保守估計賺進超過千萬。

對於網友認為網紅很好賺，蹦闆則說：「1000多萬是這3個月的收益，聽起來是很大的數字，我當時聽到覺得我好像賺不少錢，後來回推算了一下，去年一整年拍攝的費用加上今年拍攝的費用，我們平均估算，其實頂多跟我目前的代言費是打平的。」

蹦闆表示，拍片花費驚人，光是成本就超過千萬，坦言目前是沒有收益，「我當初想讓自己更知名一點，讓我本身的行業能做更好，如果單純拍影片我是沒有，但我不確定別人有沒有，因為我不怎麼接工商。」