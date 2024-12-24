前台積工程師淪詐騙犯　名下豪宅一拍神秘人加價128萬得標

▲位於南屯區景觀豪宅「雙橡園1617」於今（24日）平安夜進入首拍，拍出6328萬元拿下該社區2024年單、總價冠軍。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於南屯區景觀豪宅「雙橡園1617」於今（24日）平安夜進入首拍，總坪數101坪，底價6200萬元，拆算單價落在60.85萬元，沒想到高總價首拍就飆出6328萬元，專家認為，取得價格落在市價左右，加上該建商品牌力加乘，順利脫標。

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整起事件起因爲前台積電工程師林怡先離職後成立不動產公司，以年息12~18%當誘餌，陸續招攬超過4000人投資，後被揭發為「龐氏騙局」吸金超過65億元，林怡先獲警方偵破入獄，此豪宅則是該案首個被法拍的豪宅。

▲雙橡園有一群超級鐵粉支持，要入手該品牌的還得依賴已購戶推薦，品牌軟實力吸引不少富豪青睞。（圖／記者陳筱惠攝）

已知林男名下豪宅群目前4戶、5間豪宅都陸續將進入法拍，此次首拍的「雙橡園1617」，係林男於2017年預售時入手，當時總價為4800萬元，沒想到以6328萬元、市價標出。

經查該社區交易紀錄，2024年僅2筆成交，為低樓層單價60.13萬元，總價落在5525萬元、6323萬元，換句話說，此次法拍總價6328萬元，成為2024年該社區總價、單價王。

透明房訊台中公司經理鄭本明則認為：「本件大坪數高總價，第一拍就拍出單價62.1萬元，該戶樓層也不高，差不多是市價得標，應該是資產雄厚的企業主出手。」

經查網路出售廣告，該社區目前包含低樓層戶別，都已開價7500萬元以上，高樓層合併戶更開出1.8億元的價碼，知情人士透露：「雙橡園有一群超級鐵粉支持，要入手該品牌的還得依賴已購戶推薦，社區軟實力堪稱台中第一，包含接送、一日六餐服務，面面俱到的社區服務，也不少人開始將持有一間雙橡園當作未來養老宅目標。」

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