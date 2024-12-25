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土城房價親民區驚見8字頭　在地指特例：增值空間勝暫緩、海山

▲▼板南線頂埔站。（圖／記者葉佳華攝）

▲信義房屋頂埔捷運店長游榮哲相當看好，運校重劃區、頂埔商圈房市前景。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

頂埔在土城區中房價相對親民，但卻有預售案單價衝到8字頭，相當驚人。最新一集《地產詹哥老實說》邀請信義房屋頂埔捷運店長游榮哲解析當地房市，並盤點土城5大購屋熱區，認為2028年後在就業人口增加下，頂埔、運校重劃區潛力更勝其他區域。

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，搞懂土城區房市現況。

據實登統計，土城區近1年住宅大樓平均單價59萬元，其中頂埔區均價還在4字頭，相對親民，且房價年漲幅仍有雙位數成長。不過，頂埔近期也有新案最高單價來84萬元，讓消費者有點看不懂。

游榮哲說明，該案位於運校重劃區，規劃挑高3.6米，產品特殊，使得單價衝高，且也不是戶戶8字頭，目前該案每坪成交均價落在68~84萬元。觀察區域其他新案行情，若是正常樓高產品，3房單價6字頭，2房比較有可能見到7字頭。

▲▼ 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲游榮哲指出，土城總共有5大購屋熱區，分別是亞東醫院商圈、海山站商圈、暫緩重劃區、運校重劃區、頂埔商圈。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

游榮哲指出，土城總共有5大購屋熱區，分別是亞東醫院商圈、海山站商圈、暫緩重劃區、運校重劃區、頂埔商圈，「其中運校重劃區規模不大，未來蓋滿差不多是3千戶量體，大約比暫緩重劃區小了2.5倍。」

游榮哲說：「有人會說，土城頂埔、運校重劃區一帶工業區多，但不少土地都將興建廠辦，包括中工、國泰等知名建商，估計2028年後將有1.9萬就業人口，因此該區房市前景佳，更勝亞東醫院商圈、海山站商圈、暫緩重劃區。」

此外，捷運三鶯線已正在施作，未來土城頂埔將成為雙捷運交會站點，交通機能再升級。游榮哲說：「頂埔現在最大的優勢就是交通，既有的板南線為捷運主要線路，通往台北市近，又是底站隨時上車都有位置坐。」

▲▼位在土城工業區內，由中華工程主導開發建造的中工雲宇宙智慧廠辦今天舉行上樑典禮。新北市長侯友宜、經濟部政務次長陳正(示其)、三三會理事長林伯豐、電電公會理事長李詩欽、威京集團主席沈慶京、副主席陳瑞隆等出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲頂埔一帶有不少廠辦正在興建，未來就業人口將大幅提升。（圖／ET資料照）

游榮哲觀察，頂埔商圈買盤有3大族群，分別是本地客約40%、來頂埔工作客戶約25~30％、其他則是依靠頂埔捷運站的通勤族。他進一步指出，頂埔站周圍有6~7個社區，總戶數1500戶，以屋齡20~30年未帶車位為例，3房總價1400~1700萬元、2房總價1200~1400萬元，但目前供給量相當稀缺。

不過，游榮哲表示：「雖然大家在說，現在是買方市場，但事實上市場環境對買方相當不友善，除了貸款難貸，供給量少也使得消費者沒什麼選擇，以頂埔一處480戶量體的社區為例，以前同時有18間可以看、可以比較，但現在1年有2間拿出來賣就很厲害了。」

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關鍵字：土城頂埔廠辦工業區房價信義房屋地產詹哥老實說

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