購屋客觀望「等不到降價」　代銷：房市最慘時刻將結束

▲北士科新案「樺輝沐畇」在919後銷售速度變慢，但價格沒有下修，目前全案平均單價105萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

央行919打房後，新案市場交易量急凍，市況頗差。代銷業者表示：「剛性需求客戶在等降價，但繞來繞去看了3~5個月後，發現等不到，農曆年後該買的還是會買，房市最慘的時期（今年下半年）即將過去。」

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創意家副總柯仲武表示：「選擇性信用管制打不到有自用、換屋的剛性需求客戶，這些消費者在919後主要是受整體房市氛圍影響，在等降價，但繞來繞去看了3~5個月等不到，發現降價機率不高後，認為農曆年後，該買的還是會出來買。」

柯仲武接著說：「919之後房市整體氛圍受到衝擊，量雖然急凍，但價格沒有影響，實價登錄擺在那邊，要降價、議價空間上升，都不太可能。」他說：「客戶會提說『名嘴斷言房價跌10%』，但有可能嗎？建商沒有那麼好的利潤可以降價那麼多。」

柯仲武以北士科新案「樺輝沐畇」舉例，919後來人量腰斬，每週從20組下滑到10組，銷售成數部分7月開案到919這段時間賣5成，本來預計10~11月就要完銷，但至今只賣7成，等於919後只賣2成，銷售速度明顯下滑，「但即便如此，依舊均一價，價格一樣沒變，目前實登均價105萬元。」

展望明年，柯仲武表示：「房市最不好的時期（今年下半年）即將過去，明年觀望性買盤會逐漸回籠，價格不會降，但建商為求量，也不會像過去一樣分多階段往上調價。」

▲同在北市科推案的還有「達麗河藴」。（圖／記者鄭遠龍攝）

同在北市科推案的還有「達麗河藴」，達麗建設副總廖政雄表示，該案919後確實受政策影響，目前銷售15%，市場上有不少觀望型客戶，但經過一陣子對政策的消化沈澱，加上政府沒再加碼第八波打房，民眾逐漸打消房價下跌的預期心理，交易量也將慢慢回溫。

觀察「達麗河藴」實價登錄，目前共有27筆揭露，7~9月都有交易，集中在8月的件數最多，目前全案成交單價區間落在102~114萬元。

事實上，北士科靠河岸側的新洲美段目前有4案，除了「樺輝沐畇」、「達麗河藴」，還有其他「士科大院」、「遠雄泱玥」。價格方面，「遠雄泱玥」因位於河岸第一排，景觀條件較佳，成交單價也明顯高出許多，平均成交單價已達131萬元，最高則來到144萬元。

▲北士科新洲美段4案新案行情。（表／記者項瀚製）

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