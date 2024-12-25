高市年終土地標脫率42%創低　最受矚目小港建地意外流標

▲高雄市地政局25日舉行今年最終場土地標售，一反過去熱烈搶標，開標場面相對冷清，此次脫標率僅42.85%。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
高雄市地政局25日舉行今年最終場土地標售，推出7標8筆土地，總底價13.59億元，一反過去熱烈搶標，此次只有3標小地脫標，脫標率僅42.85%，標售總額僅1億1461萬889元，最受矚目的小港89期重劃區1945.46坪「商三」建地，底價高達12.59億元，不出意外流標收場。
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高雄地政局表示，Q4開發區土地標售，共計推出7標8筆建地，25日開標，合計總底價13億5924萬4125元。此次只有3標脫標，脫標率42.85%，標售總額僅1億1461萬889元。
最受建商矚目的只有一標，位於小港第89期重劃區，位於松園一路與松園八路的三角窗，屬於小港森林公園第一排，坪數達1945.46坪，為「商三」建地，換算單坪底價64.76萬元，總價12.59億元，無人投標以流標收場。
|標號
|區域
|段別
|小段
|地號
|路段位置
|面積 (平方公尺)
|坪
|分區
|標售底價 (元/坪)
|總價 (元)
|得標金額 (元)
|平均單價 (萬元/坪)
|溢價率
|投標數
|得標人
|1
|小港
|松金
|20-1
|松園一路松園八路口
|6,431.27
|1,945.46
|商三
|647,603
|1,259,885,793
|-
|-
|-
|0
|流標
|2
|左營
|新上
|9
|上河街旁
|66.77
|20.20
|住三
|1,202,975
|24,297,603
|24,300,000
|120.31
|0.01%
|1
|永鑫投資(股)公司
|3
|三民
|河堤
|21
|河堤路旁
|169.27
|51.20
|住三
|1,331,240
|68,165,029
|87,688,888
|171.25
|28.64%
|1
|四季安有限公司
|4
|林園
|港子埔
|1282-55
|漚灣一巷旁
|56.00
|16.94
|住宅
|118,678
|2,010,400
|-
|-
|-
|-
|廢標
|5
|林園
|王公廟
|1920-20, 1920-21
|王公路430巷旁
|69.00
|20.87
|住宅
|125,620
|2,622,000
|2,622,001
|12.56
|0.00%
|1
|陳沂翰
|6
|大寮
|赤崁
|4629-6
|濂街旁
|25.00
|7.56
|住宅
|160,992
|1,217,500
|-
|-
|-
|-
|流標
|7
|大寮
|赤崁
|4629-44
|濂街旁
|21.00
|6.35
|住宅
|164,628
|1,045,800
|-
|-
|-
|-
|流標
▲高雄市地政局Q4土地標售結果。資料來源：富住通。（ETtoday製表）
最後開標結果，僅第2標、第3標、第4標和第5標有1個標封投標，而第4標的得標者，又因未附畸零地證明，遭到宣布廢標，只有脫標3標，整體標售狀況相當冷清。
高雄市建築公會理事長陸炤廷表示，此次建商多半只對小港的土地比較有興趣，但因底價不便宜，大型建商較有意願投標，不過受央行信用管制影響，現階段建商大多觀望，不出預料流標。
富住通商用不動產擔任研展部主任許值瑋分析，相較今年前3季土地標售，此次土地標售只能以「超冷」來形容，不只標售土地大多為「小地」，有興趣投標的建商不多，投標人數也超冷，最後脫標率也是今年最低。
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