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高市年終土地標脫率42%創低　最受矚目小港建地意外流標

▲▼ 土地標售 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄市地政局25日舉行今年最終場土地標售，一反過去熱烈搶標，開標場面相對冷清，此次脫標率僅42.85%。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄市地政局25日舉行今年最終場土地標售，推出7標8筆土地，總底價13.59億元，一反過去熱烈搶標，此次只有3標小地脫標，脫標率僅42.85%，標售總額僅1億1461萬889元，最受矚目的小港89期重劃區1945.46坪「商三」建地，底價高達12.59億元，不出意外流標收場。

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高雄地政局表示，Q4開發區土地標售，共計推出7標8筆建地，25日開標，合計總底價13億5924萬4125元。此次只有3標脫標，脫標率42.85%，標售總額僅1億1461萬889元。

最受建商矚目的只有一標，位於小港第89期重劃區，位於松園一路與松園八路的三角窗，屬於小港森林公園第一排，坪數達1945.46坪，為「商三」建地，換算單坪底價64.76萬元，總價12.59億元，無人投標以流標收場。

標號 區域 段別 小段 地號 路段位置 面積 (平方公尺) 分區 標售底價 (元/坪) 總價 (元) 得標金額 (元) 平均單價 (萬元/坪) 溢價率 投標數 得標人
1 小港 松金 20-1 松園一路松園八路口 6,431.27 1,945.46 商三 647,603 1,259,885,793 - - - 0 流標  
2 左營 新上 9 上河街旁 66.77 20.20 住三 1,202,975 24,297,603 24,300,000 120.31 0.01% 1 永鑫投資(股)公司  
3 三民 河堤 21 河堤路旁 169.27 51.20 住三 1,331,240 68,165,029 87,688,888 171.25 28.64% 1 四季安有限公司  
4 林園 港子埔 1282-55 漚灣一巷旁 56.00 16.94 住宅 118,678 2,010,400 - - - - 廢標  
5 林園 王公廟 1920-20, 1920-21 王公路430巷旁 69.00 20.87 住宅 125,620 2,622,000 2,622,001 12.56 0.00% 1 陳沂翰  
6 大寮 赤崁 4629-6 濂街旁 25.00 7.56 住宅 160,992 1,217,500 - - - - 流標  
7 大寮 赤崁 4629-44 濂街旁 21.00 6.35 住宅 164,628 1,045,800 - - - - 流標  

▲高雄市地政局Q4土地標售結果。資料來源：富住通。（ETtoday製表）

最後開標結果，僅第2標、第3標、第4標和第5標有1個標封投標，而第4標的得標者，又因未附畸零地證明，遭到宣布廢標，只有脫標3標，整體標售狀況相當冷清。

高雄市建築公會理事長陸炤廷表示，此次建商多半只對小港的土地比較有興趣，但因底價不便宜，大型建商較有意願投標，不過受央行信用管制影響，現階段建商大多觀望，不出預料流標。

富住通商用不動產擔任研展部主任許值瑋分析，相較今年前3季土地標售，此次土地標售只能以「超冷」來形容，不只標售土地大多為「小地」，有興趣投標的建商不多，投標人數也超冷，最後脫標率也是今年最低。

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關鍵字：高雄地政局土地標售小港89期重劃區流標脫標

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