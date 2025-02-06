引領綠建材新趨勢！冠軍磁磚推動「節能工法＋科技節能石」 有效幫建築物降溫

▲國內磁磚龍頭「冠軍建材」近年持續推動綠建材的研發與應用。（圖／擷取自《即新聞》影片，下同）

消費中心／綜合報導

隨著全球對氣候變遷的關注日益提高，「永續發展」已經成為各行各業的核心目標之一！而台灣的建築業也在近年面臨減碳政策的挑戰，對於建材的選擇提出了更高要求。在這樣的背景下，國內的磁磚龍頭「冠軍建材」近年持續推動綠建材的研發與應用，展現對地球的承諾以及對品質的堅持。不過口說無憑，《即新聞》主持人雅憶這次就帶著觀眾直衝「冠軍建材」的生產基地一探究竟！

走進偌大的廠房，一個接著一個的生產線幾乎看不見盡頭，在冠軍建材生產處張慶富協理的介紹下雅憶才知道，原來這個廠區佔地約15公頃、員工人數高達550人，不過讓張慶富協理最驕傲的莫過於，「冠軍建材生產高品質的磁磚，這句話絕對不是口號而已！」他表示，從原料到投入先進設備，再加上研發技術的導入，讓目前市場最被看重的綠建材，包括「再生綠建材磁磚」與「科技節能石」皆成為主力產品。

為什麼再生綠建材在近年成為相當火熱的話題？張慶富協理解釋，「近年，政府制定了『再生綠建材標章』，就是為了處理建築廢棄物過多的問題，我們遵循法規要求，將建商的下腳料回收並加入建材製程，且依循比例需達15%以上的規範，更重要的是建材品質依舊要維持住，才是符合規範並且讓客戶滿意的『再生綠建材標章產品』。」

而擁有冠軍磁磚以及馬可貝里磁磚明星產品的冠軍建材，近年最具代表性的綠建材非「科技節能石」莫屬。行銷處邱順南經理表示，科技節能石其實就是由傳統磁磚演變而來，特別能應用在外殼節能與屋頂的節能系統中。「我們發現，透過科技節能石結合目前的五金扣件，就能有效降低室內溫度，一般以降溫4度為例，冷氣的總體耗電量可節省24%到36%，應用在屋頂架高方面，還能同步減少屋頂層住戶的噪音干擾，這些數據也讓我們拿到了台灣第一張『高性能綠建材標章』！」

長年在綠建材投注的努力與成果，也讓冠軍建材持續被公部門和企業看見並信賴，邱順南經理細數，包括由建商規劃的新竹「宏道帝寶」、桃園「NFC商辦」，甚至是國人與在地人熟悉的台北「大巨蛋」、高雄「內惟藝術中心」等公共工程，也都選擇科技節能石為建材之一，致力與政府和國際同步，邁向2050淨零目標，為地球實現永續循環。

投入綠建材研發的艱辛與用心，讓雅憶現場觀摩後也不禁拜服，「沒有想到，看似簡單的一片磁磚，背後竟然蘊藏著這麼深遠的考量！」邱順南經理最後也強調，冠軍建材未來除了積極生產綠建材，預計也會結合低碳工法，加速完成減碳目標，並致力於提供更加節能環保的外殼節能系統，讓有感的綠建材不只出現在豪宅、商辦與公共工程中，更有機會深入家家戶戶，一同構建更永續的未來。