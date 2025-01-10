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林襄1招安心繳房貸　「用現在賺的錢養未來的自己」

從事光鮮亮麗的演藝工作，林襄坦言也會擔心未來收入減少，因此積極打造被動收入。（翻攝味全龍Dragons臉書）

▲從事光鮮亮麗的演藝工作，林襄坦言也會擔心未來收入減少，因此積極打造被動收入。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

林襄下訂1,800萬元預售屋，未來她打算善用房貸寬限期，降低每月還款金額，而另一邊會積極打造被動收入，以此養房；專家表示，靠投資養房，只要投資報酬率大於貸款利率，在市場震盪時不要輕易賣出，確實是可行方法。

在IG擁有186萬粉絲、頂著高人氣光環的啦啦隊成員林襄坦言，會焦慮萬一哪天不紅了、收入減少該怎麼辦？在危機感驅動下，她開始接觸投資理財，積極創造被動收入，「這個產業優秀、努力的人很多，我被看見了，也很珍惜現在的工作，但同時也要替未來做打算。」她認真地說。

下訂新北市總價1,800萬元的預售屋，對未來房貸有規劃嗎？林襄說，現在房貸利率在2到3%之間，仍在相對低檔區，因此會善用寬限期、降低月付房貸金額，「其實演藝工作收入不固定，所以我有設定目標，那就是一定要打造好被動收入，這樣才不會忽然遇到付不出房貸的窘況。」

「用現在賺的錢去養未來的自己，是現階段努力的目標。」像是今年高股息ETF大行其道，她也有參與；問她，下半年配息開始縮水會擔心嗎？她說息收還是比定存來的高，只要殖利率有5%就過關，「我比較在意3年後的績效，況且用的是閒錢，心理壓力不大。」

另外，見到近期美國10年期公債殖利率來到4%以上，她開始積極布局，「前陣子得知債券利息屬於海外收入，不會被課二代健保補充保費，就開始把重心挪到那邊。」至今累積部位有百萬元，保守估算1年至少領有約4萬元的債息，「不無小補，我繼續養、有錢就丟，等3年後交屋會更有底氣。」林襄篤定地說。

她算了算，房子總價1,800萬元，扣除2成、360萬元頭期款，貸款金額是1,440萬元，以房貸利率2.5%、年限30年計算，寬限期內的月付金額近3萬元，寬限期後，月付金額會上升至近6萬元，「所以我每半年會檢視整體財務狀況，只要有一筆收入，就會先扣除房租、保險費、家庭生活費、備用金等固定支出，剩餘的直接轉存到投資帳戶，持續養大投資部位。」

經紀人章魚透露，林襄私底下過的是小資女生活，「她很省吃儉用，不趕時間就搭捷運，5年來每天都記帳，這個習慣不容易啊。」林襄當場秀出她的記帳APP，小至咖啡錢、大到和朋友吃大餐的費用，每一筆都會在支出的當下做記錄；她粗估，扣掉固定開銷，平均每月生活費約1萬5千元。

問她有沒有想過買更大的房子？林襄淡淡地說，就算收入提高了，也不會輕易出手，她直白表示，「家人偶爾會有『鳥』狀況，需要幫忙負擔，所以我會把備用金水位拉得比較高，像是前陣子我就支付了上百萬的費用出去。」而其實這正是她買房會從預售屋下手的原因，「我身上得經常性地留有百萬元儲蓄金額，如果買的是成屋，一下子要繳交大額款項，銀行戶頭沒剩多少錢，我會不放心！」


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