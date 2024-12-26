團膳大廠破產！　同業1.6億拍下綠油油廠房

▲台中團膳公司勝騏食品工廠於2022年宣布破產，該公司位於大雅區的「水蛙田農產」名下房地拍出1.6億元高價。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中團膳公司勝騏食品工廠於2022年宣布破產，該公司位於大雅區的「水蛙田農產」名下房地遭法拍，6月首拍底價1.5億元無人投標，沒想到在二拍時拍出1.6億元天價，創下大雅區史上最高法拍紀錄。

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根據司法院公告，水蛙田農產位於大雅區神林路一段的廠房共計5層樓，地坪約453坪，建坪約1014坪，屬丁種建地，一拍底價1億5140萬元，法拍原因為清償貸款。當時首拍法院筆錄可見，該建物租賃關係相當複雜，第三人泰興砂石於2022年承租後，又轉租給元源農產，租約到期日為2031年11月14日，同時還有其餘第三人占用情形。

二拍底價1.336億元，開標吸引5張標單，最終由巨昌貿易以1.6億元拍定，加價2640萬元，溢價約2成，經查，巨昌貿易同樣也是從事團膳、農產品批發相關行業。

透明房訊台中公司經理鄭本明分析：「此次破上拍的主要原因應是在二拍時，法院將租賃排除，該物件由不點交轉為點交，才吸引投資人出手。」

▲該物件二拍底價1.336億元，開標吸引5張標單，最終由同樣經營團膳的巨昌貿易以1.6億元拍定，加價2640萬元，溢價約2成。（圖／記者陳筱惠攝）

經查勝騏食品工廠在宣布破產後，共計2處廠房淪落法拍，2廠房都順利脫標，廠房皆位於大雅區且都有相同「綠油油」的特徵，其中原勝騏食品工廠，土地面積約420坪、建物面積863坪，2拍吸引2組人馬競標，最終2023年由彰化埤頭食品廠津谷食品加價362萬元拿下，得標金額為1.21億元。

對此，寬頻房訊發言人徐華辰表示：「大型廠房皆順利標出，且都是同業出手相救，最主要是產業型態相似，基本生產設備，不需變更就能立刻能夠營運，與普通商用不動產法拍計算投報率時，還要計算裝修成本不太一樣，且廠房通常面積大、起拍價高，因此也通常是產業內知名企業會出手。」

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