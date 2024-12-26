老闆辭職當房東　仁武在地20年文具行熄燈

記者張雅雲／高雄報導

在高雄開店約20年的「SB瞎拼購仁武店」，無預警宣布將結束營業，由於不少七、八年級生都是從小在這裡購買書籍或文具，老顧客都十分感傷。該店透露，只開店到12月31日，也貼出紅單招租，信義房屋專家表示，仁武人口持續移入，店面效益佳。

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▲高雄開店約20年的「SB瞎拼購仁武店」，無預警宣布將結束營業，由於不少七、八年級生都是從小在這裡購買書籍或文具，老顧客都十分感傷。（圖／記者張雅雲攝）

該店位於仁武區八德南路，專賣文具、禮品、五金、3C、收納等，已在地經營近20年，近期在門口貼出公告，表示「年底結束營業，感謝出清」，由於該店是早期不少在地人買五金、文具的好去處，不少仁武人從小買到大。

▲全店不少貨架上已經空蕩蕩，被民眾搶購一空。（圖／記者張雅雲攝）

而目前全店不少貨架上已經空蕩蕩，被民眾搶購一空，根據店員表示，只營業至12月31日就將全店結束營業。而該店門口也掛出招租布條，店員婉拒透露月租金額，而該店成交、租賃均無實登紀錄。

據了解，該店面為地上3樓透天店面，地坪約116.74坪、總建坪為333.31坪，在地房仲表示，近年不少文具店都因消費習慣改變熄燈，該店因面寬夠大，1樓估計月租金約15~16萬元，仲介分析，該店為老闆自有，近年實體店面受數位化衝擊，結束營業後收租金，說不定獲利還更高。

▲八德南路商家林立，生活機能便利。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋仁武重劃店店長王韋翔表示，該店位於八德南路商圈範圍，八德南路商家林立，生活機能便利，近年受北高房價外溢效益影響，具人口紅利，帶動建商積極搶進推案，從原本透天轉推大樓案，附近大樓新成屋成交價35~36萬元，6年內中古屋大概在30萬元上下，吸引不少首購族入手，帶動區域消費力愈來愈高。

以八德南路沿線的透天店面來看，店面租金單坪約1300~1500元，愈靠近八德中路，區段商業機能愈佳，因區段人口愈來愈多，只要租金合理，一有店面釋出就可以很快租出。

物件 屋齡 價格 透天 40~50年 1100~1400萬 大樓 新成屋 35~36萬 大樓 6年內 30萬元上下

▲八德南路住家行情。（ETtoday製表）

至於沿路店面屋主大多惜售，近年交易量不多，周邊巷弄不少屋齡40~50年透天住家，地坪約20~30坪，總價約1100~1400萬元，也有喜歡透天物件的民眾入手。

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