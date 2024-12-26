沈慶京遭起訴求刑17年　律師：檢方透露一強烈訊息

▲威京集團主席沈慶京遭起訴求刑17年。（圖／記者黃克翔攝）

記者項瀚／台北報導

今（26日）北檢公告「京華城土地違法容積獎勵案」偵查結果出爐，威京集團主席沈慶京遭起訴求刑17年。對此，律師分析，顯見檢察官要求法院從重量刑的態度非常堅定。此外，他也認為檢方有釋放，延長羈押必要的強烈訊息。

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北檢指出，沈慶京不法賄賂柯文哲、應曉薇，以收買職務行為之方式圖得百億不法利益，犯後尚利用媒體發表已預擬之聲明而為串證，聯絡柯、應刪除彼此間案關訊息，羈押庭訊時甚對法官嗆言不會笨到用支票行賄，均以現金為之等語，足徵其挑釁司法、藐視法律，犯後態度不佳。

北檢求處依對於主管監督事務圖利罪嫌，量處有期徒刑12年，併科罰金3000萬元，褫奪公權8年； 「關於違背職務之行為交付賄賂罪嫌」量處有期徒刑5年，併科罰金300萬元，褫奪公權3年。

周延法律事務所( SPHERE Law Firm TPE) 主持律師周念暉分析，「構成《貪污治罪條例》第六條有關主管事務圖利罪，法定刑5年以上有期徒刑，而單一案件有期徒刑一般上限，依照法律規定是15年，所以12年相對來說是較重的求刑。」

周念暉接著表示，「違背職務行賄罪是7年以下有期徒刑，5年也貼近刑期上限，顯見檢察官要求法院從重量刑的態度，非常堅定，未來檢辯雙方在法庭上的攻防及交鋒，勢必會朝向更激烈的方向。」

周念暉補充，「有關在求刑理由中，特別提及有關沈慶京透過媒體公開串證，並指稱有挑釁法官及藐視司法的惡劣態度，這個顯然對於接下來法院就柯文哲延長羈押的部分，有先提前準備布局，並向法院釋放有延長羈押必要的強烈訊息。」

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