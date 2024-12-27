獨創炸蛋炒飯吸客　高雄知名海鮮餐廳房東突傳賣店面

▲高雄在地餐廳「阿州海鮮燒烤」，除了標榜食材產地直送之外，也以創新的「手路菜」料理聞名，相當受老饕歡迎。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄在地餐廳「阿州海鮮燒烤」，除了標榜食材產地直送之外，也以創新的「手路菜」料理聞名，相當受老饕歡迎，屋主開出6600萬元出售，換算地價約72萬元，專家表示，該店位於鼎山商圈，為商5用地，開價符合區域行情。

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▲該店地坪91坪、建坪66坪，為地上1樓透天。（圖／記者張雅雲攝）

「阿州海鮮燒烤」2016年開幕，主廚吳耀州人稱「阿州師」，主打產地直送的海鮮燒烤及經典手路菜，招牌之一就是炒飯加上煎蛋獨創的「炸蛋炒飯」，曾引領高雄餐飲界一股炸彈炒飯風潮，其它還有海鮮燒烤、私房紅燒肉、鹽焗蝦等，都是在地人推薦必吃的招牌，相當受歡迎。

▲招牌之一就是炒飯加上煎蛋，獨創的「炸蛋炒飯」，曾引領起高雄餐飲界一股炸蛋炒飯風潮。（圖／翻攝自Facebook／阿州海鮮燒烤Vs炸蛋炒飯）

該店地坪91坪、建坪66坪，為地上1樓透天，屋齡10年，土地使用分區為商5，建蔽率70%、容積率840%，屋主開價6600萬元出售，換算地價單坪約72萬元。在地仲介透露，屋主賣掉後，阿州續租或是另覓地點經營都有可能，店員則是不清楚後續規劃。

▲旁邊就是24小時營業的鼎山家樂福，鼎山路商家林立，商業機能相當發達。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產高雄民族大順加盟店東張政德表示，該店位於鼎山商圈的鼎山街，為早期發展生活圈，旁邊就是24小時營業的鼎山家樂福，鼎山路商家林立，商業機能相當發達，輕軌灣仔內站通車後，聯外交通更方便，吸引自住客積極購屋，剛性需求旺，區域買氣都不弱，只要有新案推出大多順銷。

阿州海鮮燒烤小檔案 位置 鼎山街 坪數 地坪91坪、建坪66坪 屋齡 10年 開價 6600萬元 月租金 預估8~10萬元

▲阿州海鮮燒烤小檔案。（ETtoday製表）

張政德表示，鼎山路、民族路有不少透天店面，換算地價單坪約75~80萬元，以商5地價來看，開價相當符合區域行情，若以建商整合角度來看，若面積夠大，單坪地價150~200萬元都不是問題，此外，鼎山路相當集市，該店月租金預估也要8~10萬元。

區域多為20~30年大樓，單價依坪數大小不同，小坪數物件單價較高，20~30坪約20~25萬元，若是70~90坪大坪數物件，單價約落在17~20萬元。



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