薪水不漲又通膨「房租大漲」　美國無家可歸人數創新高

▲美國有許多人無家可歸，圖為洛杉磯街頭。（圖／路透，下同）



文／中央社

根據美國住房與城市發展部27日發布的報告，美國今年經歷過無家可歸的人數較去年增加18%，並創下新高紀錄。造成這個結果的最可能因素包括通貨膨脹持續及住房價格居高不下。

法新社報導，根據美國住房與城市發展部（Department of Housing and Urban Development，HUD）的年度評估報告，世界最大經濟體美國今年1月單晚街友人數估計達到77萬1480人，意味每1萬人中約有23人無家可歸。

當時美國家庭感受到住房成本的壓力，根據華府非營利組織「全國低收入住房聯盟」（National Low Income Housing Coalition）的說法，今年1月美國住房租金的中位數已來到比2021年1月租金中位數高20%的水準。

除了住房成本外，美國住房與城市發展部的報告還指出「中低收入家庭的薪資停滯不前，以及體制性種族歧視的持續影響」等因素。

其他因素還包括自然災害導致的流離失所、移民人數增加，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間推出的預防無家可歸計畫結束。

美國住房與城市發展部部長陶德曼（Adrianne Todman）透過聲明表示：「儘管這已是將近1年前的資料，不再反映當前的情況，但我們仍必須努力採取預防及解決無家可歸現象的循證措施。」