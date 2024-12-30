國外工作想買房！她想減少孝親費被批自私　網嘆：妥妥的養兒防老

▲女網友想存錢買房，然而父母卻不支持，反而指責她自私。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

圖文／CTWANT

孝親費給多少一直是親子間的一大難題。一名在國外工作的女子表示，因認為每月花3萬元租房不划算，計畫花900萬元購房，但父母得知後卻批評她「自私」，原因是她支付房貸與生活費後，可能無法每月提供他們預期的6至8萬元孝親費。貼文引發網友熱烈討論。

該名女網友在Dcard以「想買房但爸媽覺得自私」為題發文，表示自己今年28歲，目前單身，人在國外工作，「讀的是國外很好找工作三類的科系，當初覺得會用到家裡很多錢所以沒有想出國，但爸媽覺得在國外發展會比台灣薪水高很多所以一直推著我去的，後來也確實是如此，所以我很感謝他們」，目前月薪約15萬元，存款70萬元，並計劃明年還清車貸。

原PO表示，因為每個月都要支付3萬元的租金，因此她認為不如購入房產，打算以900萬元購買房屋，並自備150萬元頭期款，其餘款項以貸款方式支付。然而父母卻不支持，反而指責原PO自私，「買房後房貸6萬+4萬開銷，剩下的5萬又不能全部給他們，媽媽甚至說她原本預計我一個月可以給他們6萬至8萬」。

原PO指出，父母更不斷提到，過去為她的出國留學投入了500萬元，儘管聲稱不要求償還，但頻頻提起此事，讓她感到壓力，「一直提到我出國花了500萬，買房都沒有先想到他們，只想到自己很自私，唉昨天聽到後真的很難過」，於是原PO向網友詢問自己的做法是否妥當。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示，「我覺得你的規劃已經有想到父母了，媽媽期望6-8萬太扯。你就照你的規劃給兩萬，要撐住不要被情勒」、「自私的是你爸媽，不只自私還有虛偽，說什麼出國的錢不用還，但又一直提500萬，還直接明標價碼一個月要給6-8萬，妥妥的養兒防老PUA啊」、「一個月8萬太扯了，孝親費給個1、2萬差不多了吧，哪個父母會要小孩1/2的薪水」。

但也有網友認為，「如果發生在我身上，我會選擇每月給3-4萬，因為那500萬就是一堵我沒辦法越過的牆，今天父母跟用金錢計算我們的親情，我也只好用金錢來計算」、「可能你爸媽送你出國花了500萬對他們而言是很大一筆錢，他們年紀大內心對錢沒有安全感，妳也不要放心上，多關心爸媽多跟他們溝通，如果他們還是對金錢缺乏感到焦慮，你就跟他們簽好契約按月給你能負擔的孝親費，讓他們放心」。

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