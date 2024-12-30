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西門「火鍋一條街」戰況熱　新品牌年砸780萬對打50年老店

記者項瀚／台北報導

西門町300坪熱炒店空置3年以上，最新火鍋業者以每年780萬元租下。在地房仲表示，成都路已成為火鍋城，本次出租店面緊鄰「雅香」，而今年才開幕的名店「詹記西門店」也位於成都路，另外還有「曾德」、「心心麻辣鍋」等等。

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▲▼ 成都路火鍋店 。（圖／記者項瀚攝）

▲火鍋店業者以每年780萬元，租下西門町308坪大型店面。（圖／記者項瀚攝）

西門町成都路「馬林魚生猛海鮮」熱炒店歇業後，店面空置3年以上，近期實價揭露，以每月65萬元出租，等於每年780萬元，1樓+地下室面積廣達308坪。

記者實地走訪，大手筆的心租客為火鍋店業者「小馬子石頭火鍋」，目前已掛上斗大看板，室內裝潢也已成行，但尚未開始營業。

「小馬子石頭火鍋」緊鄰在地近50年石頭火鍋店「雅香」，事實上西門町成都路上火鍋店相當密集，還包括今年5月開幕的「詹記」，另外還有「曾德」、「心心麻辣鍋」等等。

▲▼ 成都路火鍋店 。（圖／記者項瀚攝）

▲西門町成都路火鍋店相當密集，包括「雅香」等名店。（圖／記者項瀚攝）

台北市不動產仲介公會中正萬華區會長劉家豪表示，西門町商圈火鍋店密集度高，已成為「火鍋城」，雖然可能相互競爭，但另一方面也形成火鍋店的群聚，帶動整體的集客效應，認為本次300多坪店面由火鍋業者進駐，相當合適。

劉家豪指出，該店面每月65萬元租金並不算貴，西門町已幾乎找不到大面寬1樓店面，曝光效果非常好。之前「詹記」也找了400坪空間，但就只有地下室，但其已是名店，自帶人潮，因此可能也不需大面寬1樓空間。

中信房屋研展室副理莊思敏補充，本次交易店面位於成都路後段、已靠近中興橋，也就是萬華國小對面，人流量明顯較少，但可吃到名店「雅香」的集客效應，「更重要的是租金，以308坪空間來說雖然包括1樓+地下室，但平均單價僅2100元真不算貴，市中心一些商辦單價都已超過這價碼。」觀察實價登錄，成都路30~40坪的一般店面，租金單價可來到8000左右水準。

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲西門町成都路租金價碼行情整理 。（圖／記者項瀚攝）

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？　周邊房市熱區完整剖析

關鍵字：西門町成都路雅香石頭火鍋詹記麻辣鍋小馬子火鍋

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